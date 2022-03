Carlos Mora sobre su convocatoria a la selección: “Vengo con la fe de hacer grandes cosas”

Carlos Mora cambió en dos meses de una situación que alertó a vivir uno de sus mejores momentos. (Albert Marín)

Carlos Mora tragó grueso el pasado 28 de enero, cuando Alajuelense lo desinscribió del primer equipo para meterlo en el cuadro del Alto Rendimiento (U-20).

Para muchos fiebre manudos, ese movimiento ponía en peligro la posibilidad de que el volante regresara al primer equipo, porque después de eso lo que procedía era prestarlo a otro club o que le dieran carta libre para jalar.

Pero en lugar de agüevarse, el chamaco de Escazú tomó la decisión del técnico Albert Rudé y compañía de manera muy profesional.

Mora sintió el ácido y le sirvió para espabilarse y sacar su mejor versión, la misma que lo mostró como uno de los jóvenes que más brilló con los manudos en la obtención del título 30 en diciembre del 2020.

Actualmente Mora es de los jugadores que mejor se ha visto en la Liga, ha jugado en nueve de las diez mejengas que lleva el torneo y suma dos goles y una asistencia. Además, la semana pasada el club anunció su renovación hasta el 2024.

La salvada es que Mora no se quedó clavado ni se echó a morir, más bien hizo mente y se puso las pilas para demostrar que tenía lo necesario para continuar de rojinegro y lo consiguió de tal forma que se ganó la confianza del seleccionador Luis Fernando Suárez para convocarlo a la Sele.

“En el momento que salió eso, creo que me lo tomé tranquilo, obviamente uno lo pensaba, pero traté de no darle mucha mente porque pensé que más bien podía afectarme más, así que traté de estar tranquilo.

“Yo lo único que me decía eran cosas buenas, que yo podía y tenía que tenía que confiar en mí, en mis capacidades, porque en realidad todo estaba en mí. No debía tener miedo de soñar en grande y creo que eso es lo que me tiene aquí”, comentó el muchacho ante la pregunta de La Teja de cómo encaró esos momentos.

“Morita” como le dicen en la Liga al chamaco, cumplió los 21 años el viernes 18 de marzo, el mismo día que le llegó su primera convocatoria a una selección mayor, un regalazo que lo tiene como loco y que no quiere soltar.

Carlos Mora le marcó a Herediano en el empate a uno de la jornada nueve. (Alonso Tenorio)

“Desde niño uno lo sueña y cualquiera anhela estar acá y ahora que está la oportunidad la quiero aprovechar al cien por ciento”, agregó Mora sobre lo que significó su llamado.

El técnico Luis Fernando Suárez ha demostrado, además, que no le tiembla el pulso para darles oportunidad como titulares a los más chamacos, por lo que Mora sabe que tiene que llegar en todas.

“Todos los jóvenes que venimos a esta convocatoria estamos preparados para jugar, venimos con toda la confianza y el profesor también nos ha dicho que nos tiene confianza, así que tenemos que ponernos vivos y darle para adelante.

“Acá uno tiene que venir tranquilo, más que nada disfrutando y haciendo lo que sabemos hacer. Yo vengo con la fe de hacer grandes cosas porque estoy preparado si es el que profe me va a poner”, detalló.

Un punto a favor de Morita es que a la Sele llega con compañeros muy experimentados y a los que les tiene confianza por compartir en la Liga y que lo han guiado en esta nueva etapa como Bryan Ruiz, Celso Borges, Leonel Moreira y Johan Venegas.

¿Pero qué cambió en él para ser el extremo al que muchos le ven muchísimo potencial y calidad? Es algo así como la ley de la atracción, porque él pensó que solo cosas buenas le iban a llegar en tiempos de dificultades y la pegó.

“Creo en el poder de la mente, pienso que todo está allí, decirse cosas buenas, tener buenos pensamientos, aspirar a más, tener esa de fe de querer más y no conformarse es lo más importante. Trabajar la mente es algo que me ha ayudado mucho”, filosofía que espera lo haga llegar muy lejos.