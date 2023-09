Carlos “Pitusa” Gutiérrez espera que Cartaginés explique por qué no estará en los 90 minutos por la vida

Pitusa es un acérrimo aficionado del Cartaginés, de los que apoyan en las buenas y malas. Foto: Cortesía.

Un poco agüevado, así se mostró el famoso cantautor Carlos “Pitusa” Gutiérrez al saber que Cartaginés no estará en la próxima edición de los 90 Minutos por la vida y espera que la dirigencia brumosa recapacite esta decisión.

En una entrevista con La Teja Pitusa había contado que como él aficionado al cuadro blanquiazul y tenía una linda amistad con don Ricardo Chacón, organizador de la actividad, la había pulseado durante muchos años para que incluyeran a su equipo en la hermosa causa y lo logró en el 2012.

Es por eso que ahora que supo que sacaron a Cartaginés de la cuadrangular, se mostró un poco decepcionado y espera que la dirigencia del club explique las razones de esta decisión.

“Ahora nos llevamos el gran notición que no estará el equipo porque no respondieron los correos electrónicos, no fueron atentos o de alguna forma descuidaron la relación, algo que realmente golpea a la afición del Cartaginés, no solo por no asistir, sino por la solidaridad. Salvo una gran explicación de parte de ellos, quedaron muy mal parados”, explicó Pitusa.

Carlos tenía las sospechas, pero hasta este fin de semana le quedó claro y espera que los aficionados sigan asistiendo, pese a la decisión.

“Lo supusimos porque no llegaron a tomarse las fotografías, ahora leí por ustedes (La Teja) el domingo que no atendieron a las llamadas. Fue muy doloroso porque Cartaginés llevaba una gran cantidad de aficionados al estadio”, comentó.