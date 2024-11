Carlos Serrano puso a sufrir a Brandon Aguilera afuera de la cancha más de lo que lo hizo Panamá

Carlos Serrano, periodista de Repretel, hizo sufrir a Brandon Aguilera afuera de la cancha igual o peor de lo que lo hizo Panamá durante el juego.

Brandon Aguilera criticó a la afición. (Marvin Caravaca )

Lo decimos porque el periodista de Repretel entrevistó a Bebote apenas se acabó la mejenga, pero cuestionó bastante una declaración que dio el volante que juega en Portugal y realmente lo puso contra las cuerdas.

“Me da gracia que digan cosas ofensivas, atacar a la persona, a la familia, ellos (los aficionados) no saben las cosas que hay detrás de uno, no lo tomo personal y la gente tiene derecho a decir. No nos gusta perder, estamos molestos con el resultado, somos los primeros en estarlo, que no se malentienda”, expresó.

LEA MÁS: Chepe Bomba llegó al país y prende el fuego de la rivalidad entre Costa Rica y Panamá

En ese momento Serran lo frenó en seco y le cuestionó que qué le hacía gracia, si venían de perder y la gente había hecho el esfuerzo de irlos a ver y Aguilera se trabó un poco.

“Como te dije, somos los primeros en saber que tenemos que mejorar, hemos mejorado mucho, hemos conformado una familia bonita y tenemos que seguir luchando para darle una alegría a Costa Rica, hoy teníamos la oportunidad de hacerlo”, manifestó.

Carlos Serrano se le plantó a Brandon Aguilera y lo hizo ver muy mal. Fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Aguilera dijo que en comparación a la serie anterior, hubo una mejoría, pues la vez pasada Panamá nos ganó 3 a 0 en casa, y este jueves solo fue por un gol.