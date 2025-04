Carolina Venegas aclara si Saprissa volverá al torneo femenino y explica su situación con el club

Carolina Venegas aclaró si Saprissa volverá a la primera división femenina. Prensa Saprissa.

Carolina Venegas, exjugadora del Saprissa, aclaró si el equipo femenino morado volverá a competir en la primera división.

Su compañera Gloriana Villalobos compartió este miércoles una imagen, en la que aparece con Caro en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández y más de uno se preguntó si las chicas volverían para el torneo femenino que inicia a finales de abril.

Venegas confirmó que aunque el equipo no está compitiendo, ellas y Gloriana siguen entrenando con el club, pues se están recuperando de lesiones y aún no cuentan con el alta deportiva.

“Nosotras sabíamos que al publicar la imagen se generarían dudas, porque aparecemos con el uniforme de Saprissa. En este momento entrenamos con las muchachas del equipo de segunda división, ya tenemos el alta médica, pero seguimos en un proceso de readaptación. En mi caso, estoy entrenando con las compañeras y Gloriana ya casi se incorpora”, dijo la delantera.

Gloriana Villalobos ilusionó al saprissismo al mostrar una imagen en el centro deportivo "Beto" Fernández. Instagram Gloriana Villalobos. (Instagram Gloriana Villalobos. /Instagram Gloriana Villalobos.)

No hay nada concreto

En los últimos días trascendió que Unafut podría administrar la primera división y la liga de ascenso femenina, sin embargo, ante consultas de La Teja, el departamento de prensa de Unafut recalcó que es una propuesta que está sobre la mesa.

Venegas desconoce si el equipo regresará a la máxima categoría. Se informa a través de los medios, porque las instituciones que velan por el fútbol femenino no se han pronunciado al respecto.

“Sabemos que se han dado reuniones entre Uniffut, Unafut, y los clubes, pero no sabemos detalles. Si Unafut administrara la primera división, sería un motivo de gran alegría, no solo por Saprissa, sino por el fútbol femenino, pero no hay avances y la verdad no nos queremos ilusionar.

“Todo suena muy fácil, pero a la fecha no sabemos qué va a pasar, sigue la incertidumbre con respecto a este tema”, agregó.

Caro confirmó que las jugadoras de la categoría sub-21 siguen entrenando, pues ellas se incorporaron al equipo de la segunda división y se mantienen con los mismos beneficios que les ofreció el club cuando formaban parte del primer equipo, sin embargo, el torneo de la liga de ascenso no se ha llevado a cabo.

Algunas de las chicas que siguen entrenando son Priscilla Rodríguez, Mónica y Verónica Matarrita, Valentina Rivera y Fabiana Sanabria, entre otras.