Fabiana Sanabria, jugadora de Saprissa, vive un sueño y quiere acabar con el reinado de Alajuelense

Una de las promesas de Saprissa femenino en la presente temporada es una jugadora de 16 años, quien combina el fútbol con las clases del cole y el arte. A su corta edad, la joven ya logró llegar a la primera división y ahora quiere alcanzar un escalón más: ganar la final del torneo de Clausura.

Fabiana Sanabria es defensa y llegó al club en febrero de este año. Inicialmente fue contratada para jugar en el alto rendimiento, pero su capacidad le permitió incorporarse al primer equipo, un sueño hecho realidad para esta jovencita.

Fabiana jugará la semifinal contra Alajuelense, el próximo domingo, a la 1 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

La futbolista es consciente de que el juego contra las leonas será duro; sin embargo, asegura que en el Monstruo trabajan para llegar a la final y pulsear el ansiado quinto título, que las chicas vienen buscando desde el 2018.

“El equipo tiene claro que no es fácil, sabemos lo que ha hecho la Liga. También sabemos que no somos favoritas, pero somos Saprissa y queremos llegar a la final, va a ser difícil, pero no imposible, estamos trabajando para ganar”, aseguró.

Un sueño

Fabiana se enamoró del fútbol gracias a su papá, quien mejengueaba en el barrio y la llevaba al estadio. Cuando tenía 10 años se incorporó a las ligas menores en el Sapri, cuando entrenaba en el centro de entrenamiento de Belén.

Con la llegada de la pandemia, tuvo que hacer una pausa en su carrera y luego se incorporó a Herediano, pero con el cambio de franquicia se quedó sin equipo y gracias a una compañera pudo ir a la “S” y hacer una prueba para volver al equipo de sus amores.

“Cuando estaba en el centro de entrenamiento tenía como profesoras a Carolina Venegas y a Daniela Cruz, fue un impacto cuando llegué a jugar con Caro. Ella me ha apoyado y ayudado a integrarme.

Fabiana también ha jugado con la Selección Nacional en categorías menores. Cortesía.

“El llegar a primera división ha sido un sueño, soy saprissista a muerte y es una bendición que a mi edad pueda estar en el primer equipo”, recordó.

Como muchas de sus compañeras, Fabiana hace de tripas chorizo para entrenar y cumplir con sus responsabilidades.

Está en décimo año en el Liceo Experimental Bilingüe de Belén, en Heredia, y todos los días entrena a las 6 a.m. en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández. Luego de la práctica, su papá, Juan Antonio, se la lleva para el colegio y a veces sus compañeras le hacen “ride” a su casa o un lugar cercano, en donde su padre la recoge para que vaya a estudiar.

“Al colegio voy de 7 a.m. a 5 p.m. y luego llego a la casa a hacer alguna tarea o estudiar. Los profesores han sido muy flexibles conmigo, a veces llego tarde, pero ellos me dan chance, siempre y cuando cumpla con tareas, que lleve la materia al día y para mis papás no tengo opción: debo sacar buenas notas, porque de lo contrario me castigan con el fútbol”, comentó.

A Fabiana le encanta el inglés y una de las materias que menos gracia le hace es química. Cuando no está en clases, le gusta dibujar, es feliz haciendo retratos en blanco y negro y, por supuesto, le encanta ver partidos.

“Tengo un hermano, Juan José, que también juega bola y veo partidos de fútbol nacional e internacional. Me encanta como juega Daniela Cruz y Mariana Benavides, quien estuvo Saprissa, pero no pudimos jugar juntas y me encanta ver a Kendall Waston, me parece demasiado aguerrido, juega demasiado bien“, relató.