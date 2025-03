Carolina Venegas vive momentos de incertidumbre y no tiene claridad sobre su futuro

Carolina Venegas, exdelantera del Deportivo Saprissa, nos contó cómo la ha pasado estos días. Instagram Carolina Venegas. ( Instagram Carolina Venegas. /Instagram Carolina Venegas.)

Carolina Venegas, exjugadora de Saprissa, vive momentos de incertidumbre por su futuro dentro de la cancha.

La histórica delantera está sin equipo desde que los morados decidieron que no competirían en el torneo local y el estar sin jugar ha sido un golpe duro para la excapitana tibaseña.

Caro sumó más de 150 goles con la camisa del Sapri y fue operada de la rodilla hace 4 meses. En este momento, está en un proceso de readaptación y, en esto, el club la sigue apoyando.

LEA MÁS: ¡Nada que celebrar! La crisis del fútbol femenino avanza y las soluciones parecen no llegar

Venegas conversó con La Teja y contó cómo se siente en este momento de su vida y aclaró que dejar el fútbol no está entre sus planes; sin embargo, sigue esperando por una nueva oportunidad.

“Esta situación del fútbol femenino es un trago muy amargo para nosotras, pero sin duda, las cosas no pueden seguir igual, yo trato de verlo como que debía pasar, porque se deben tomar medidas ante lo que pasa, porque la situación no es de ahora, esta problemática tiene su rato”, añadió.

La exjugadora se recupera de una lesión. Instagram Carolina Venegas. (Instagram Carolina Venegas. /Instagram Carolina Venegas.)

A seguir

Carolina contó que Saprissa las apoyó con un aporte de dinero hasta febrero. Como ella se lesionó mientras jugaba con las moradas, sigue en proceso de readaptación y el equipo le ayuda con eso.

“Ya tengo el alta médica, pero estoy esperando el alta deportiva. La mitad del equipo, que son muchachas que compiten en categoría en sub-21, seguirán en la segunda división con las mismas condiciones que tenían del club.

“La otra mitad, que somos jugadores de más edad, seguimos buscando equipo, otras ya encontraron y estamos en ese proceso”, comentó.

LEA MÁS: Equipo femenino se sacude al ser expulsado: “se está ensuciando el nombre de Tsunami Azul”

Además de su trabajo como jugadora, Carolina también es entrenadora en un colegio privado y en este momento está estudiando, llevando un curso en fútbol formativo en España. Hace poco tuvo una oportunidad para ir a Colombia, pero no pudo hacerlo por el tema de su lesión.

“Mi futuro es incierto, no sé si tendré que esperar hasta mediados de año, porque en muchos países la ventana de fichajes ya está cerrada, un equipo de Colombia me ofreció hacer la readaptación allá, pero al final no se pudo cerrar la negociación.

“Pese a esto, ahorita me estoy concentrando para seguir con mi recuperación, es enfocarme en lo que puedo hacer, para sentirme bien y pese a la situación, debo pensar en el presente”, destacó.