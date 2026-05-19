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Cartaginés apunta alto: brumosos se llevan a una de las figuras del Puntarenas FC

Cartaginés presentó a su tercer fichaje, de cara al torneo de Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Cartaginés presentó a su tercer fichaje para el torneo de Apertura 2026.

Los brumosos dieron a conocer la llegada del mediocampista Andrey Mora, quien llega proveniente del Puntarenas FC.

“¡Bienvenido, Andrey Mora! Le damos la bienvenida a Andrey, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo", informó el cuadro de la Vieja Metrópoli.

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Andrey Mora
Andrey Mora es nuevo jugador del Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

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El futbolista llegó al Puerto a mediados del año 2023 y el año pasado renovó con los naranjas por un año más.

Andrey tiene 29 años y cursó la carrera de Administración de Empresas y en el futuro quiere desarrollar un complejo deportivo en su localidad, Ciudad Cortés.

Mora se une a Manuel Morán y Joaquín Alonso Hernández como los nuevos refuerzos brumosos.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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