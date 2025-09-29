Deportes

Cartaginés confirma malas noticias sobre la lesión del defensor Randall Cordero

Cartaginés dio malas noticias sobre el jugador Randall Cordero, quien se lesionó el domingo en el partido contra Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
El defensor Randall Cordero seguirá con Cartaginés hasta el 2026. Prensa CSC.
Cartaginés da malas noticias sobre el defensor Randall Cordero. Prensa CSC. (Prensa CSC./Prensa CSC.)

Cartaginés dio malas noticias sobre el defensor Randall Cordero, quien se lesionó el domingo durante el juego contra Saprissa.

El club brumoso confirmó que Cordero presenta una fractura de peroné distal tipo Weber B (fractura en el hueso exterior de la pierna).

“Esto se confirma luego de los primeros exámenes realizados posterior al juego. Además, se está a la espera de los estudios complementarios para valorar ligamentos propios del tobillo derecho.

“La evolución de la lesión marcará su regreso a las canchas”, destacó el club.

