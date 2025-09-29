Marco Ureña señala uno de los principales motivos de las recientes derrotas del Cartaginés

Marco Ureña fue titular en la derrota de Cartaginés en el Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego de asumir el primer puesto con el triunfo ante el Sporting FC, a Cartaginés se le vino un bache de dos derrotas seguidas que lo dejaron con un panorama realmente difícil en la Copa Centroamericana, teniendo que ir a Honduras a buscar una remontada por el 2-1 contra Olimpia, y ahora Saprissa (2-1) se unió para darles otro golpe a los de Andrés Carevic bajándolos del primer puesto.

Marco Ureña habló después de la derrota en Tibás ante Saprissa afirmando lo que ha dejado de hacer Cartago ante los últimos adversarios que ha tenido.

“Dar la iniciativa al rival, los hemos respetado un poco y obviamente son rivales de mucha jerarquía que están acostumbrados a llevar la iniciativa. Nosotros estábamos más bien golpeándolos y llevando esa ventaja de manejar el partido con más calma, pero ahorita no estamos haciéndolo y con rivales de esta jerarquía como Saprissa y Olimpia, no se les puede dar esa iniciativa, ni esa ventaja”.

Saprissa venció a Cartaginés con un gol en la saprihora. (Jose Cordero/José Cordero)

El atacante blanquiazul habló de los dos buenos segundos tiempos que ha hecho Cartaginés y espera no tener que estar abajo en el marcador para mejorar el accionar de estos partidos.

“Viendo los segundos tiempos de estos partidos, hemos sido dominantes por completo, la idea está clara, esto es de capacidad de ejecución desde un inicio y no tener que esperar que los rivales vayan adelante en el marcador, es parte de lo que debemos de ir mejorando, estamos a tiempo en el torneo local, estamos en buena posición de clasificar y ahora hay que pensar en el Olimpia que es un partido al que vamos en desventaja”.

Cartaginés se encuentra con 18 puntos, tras disputar 10 partidos del torneo local y este jueves buscará revertir el 2-1 en la mejenga de vuelta en la cancha del Olimpia en Honduras.