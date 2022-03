Cartaginés no pudo ganarle los tres puntos a San Carlos ni en la mesa

Al menos a Álvaro Saborío si le mantendrán el gol marcado ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés no le pudo ganar los tres puntos en la cancha a San Carlos en la fecha 9 del torneo, ni tampoco en la mesa.

Los brumosos pidieron, al igual que Alajuelense, que les dieran las tres unidades de la mejenga contra los Toros del Norte porque Víctor Abelenda, asistente técnico norteño, estuvo en banquillo pese a que debía cumplir una sanción, pero la Unafut le negó la petición a los blanquiazules.

El organizador del torneo rechazó el recurso presentado este miércoles por los brumosos al considerar varios elementos con los que no concordaban, a diferencia del presentado por la Liga, al que sí le dieron la razón.

“Dicho comité argumentó su rechazo debido a que tanto el partido entre Cartaginés y San Carlos de la Liga Promerica, como la sesión del Órgano Disciplinario de UNAFUT respecto a la Liga ULatina, correspondieron a la misma fecha.

“Aunado a lo anterior, la sanción interpuesta al Víctor Abelenda fue comunicada hasta el día 02 de marzo de 2022, por lo cual, no puede considerarse como afectado el Club Sport Cartaginés, ya que no tenía certeza de los acuerdos del Órgano Disciplinario y la misma no tenía eficacia al momento del juego”, explicó Unafut mediante un comunicado.

La notificación de que Abelenda había sido sancionado con tres partidos llegó al correo del coordinador de ligas menores de San Carlos hasta el 2 de marzo por la mañana.

Desde este miércoles, La Teja consultó con el abogado y experto en reglamentos Aquiles Mata sobre este tema y tal como lo ratificó la Unafut, el caso se caía por ese lado.

“Si el equipo no tenía conocimiento de la sanción porque no habían sido notificados, puede ser que les valga el argumento que efectivamente no conocían la situación, ya para el partido de la Liga sí tenían el conocimiento de que estaba sancionado y ya es otra cosa. Cada caso es diferente”, explicó Mata.

Durante el partido de alto rendimiento, del 27 de febrero entre los norteños y Alajuelense, el charrúa no fue expulsado. La sanción se dio por lo que el árbitro detalló en su informe, luego de la mejenga.

