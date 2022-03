Cartaginés también apeló mejenga contra San Carlos, pero chocaría con pared

Cartaginés se perdió la opción de apelar el partido ante San Carlos por un día. (Rafael Pacheco Granados)

Al ver que Alajuelense ganó los tres puntos en la mesa ante San Carlos, Cartaginés le hizo segunda y también apeló la mejenga ante los norteños, pero los brumosos chocarían contra pared.

El martes 1 de marzo, Víctor Abelenda, asistente técnico de San Carlos, también estuvo en el banquillo en el partido ante el Cartaginés que quedó 1-1 en el Fello Meza, apenas tres días después del juego por el que fue sancionado en la categoría U-20 y por el que le clavaron tres partidos de sanción.

La primera razón por la que la apelación blanquiazul no llegaría a buen puerto es que el 1 de marzo, mismo día que se jugó la mejenga entre los Toros y los blanquiazules, quedó en firme la sanción contra Abelenda, pero notificaron a los sancarleños hasta el día siguiente.

Al ser notificados hasta el 2 de marzo, Abelenda puede argumentar que no sabía de la sanción y zafarse el tiro, argumento que según el abogado Aquiles Mata, experto en reglamentos, podría darse.

“Si el equipo no tenía conocimiento de la sanción porque no habían sido notificados, puede ser que les valga el argumento que efectivamente no conocían la situación, ya para el partido de la Liga sí tenían el conocimiento de que estaba sancionado y ya es otra cosa. Cada caso es diferente”, explicó Mata.

Para terminarla de hacer, a los brumosos les agarró tarde para presentar la apelación.

Don Aquiles nos explicó que los equipos tienen tres días hábiles para apelar una alineación indebida o un miembro del cuerpo técnico que esté en el banquillo si acarrea una sanción. Si luego de ese plazo no se reporta nada, el resultado queda en firme y no hay nada qué hacer.

Es decir que aunque en San Carlos hubieran sido notificados antes de la sanción, los brumoso debían haber hecho el reclamo a más tardar el viernes 4 de marzo.

Alajuelense realizó su reclamo el martes por la mañana, Mata nos contó que el lunes sin él saber mucho del asunto, un directivo rojinegro le hizo un par de preguntas para presentar el reclamo.