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Cartaginés pierde a uno de sus goleadores para los juegos contra Inter SC y Escorpiones

Cartaginés, líder del Apertura 2026, pierde a un jugador clave para sus compromisos contra Inter San Carlos y Escorpiones

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Cartaginés se quedará sin uno de sus goleadores para las fechas 15 y 16 del Apertura 2026.

Los brumosos visitarán el estadio Carlos Ugalde, el jueves a las 5 p.m., para medirse contra el Inter San Carlos y el domingo 8 de noviembre, a las 11 a.m., recibirán a Escorpiones.

Este lunes, el Tribunal Disciplinario dio a conocer que uno de los atacantes blanquiazules no podrá estar en estos partidos por sanción.

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Cartagines derroto en su campo al Inter San Carlos
Juan Carlos Gaete se perderá dos partidos, por expulsión. Foto: prensa CSC. (Prensa de Cartagines/Prensa de Cartagines)

Esto es lo que dice el Tribunal

El chileno Juan Carlos Gaete fue expulsado el domingo por la mañana, durante el partido contra San Carlos, que ganaron los blanquiazules, por marcador 3-0.

“Sancionar al jugador Juan Carlos Dario Gaete Contreras con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil de conformidad con el artículo 37 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por golpear de cualquier manera mediante el juego brusco grave".

En este momento, Gaete es uno de los goleadores cartagineses. Joaquín Alonso Hernández tiene siete goles y es el líder de goleo. Geancarlo Castro suma cinco tantos, al igual que el sudamericano.

Christian Martínez, volante central de San Carlos, controla un esférico en el duelo ante Cartaginés
Caratginés derrotó 3-0 a San Carlos, el domingo por la mañana. Foto: prensa SC. (San Carlos/Cortesía)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.