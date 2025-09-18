Deportes

Cartaginés se armó con jugador para cubrir la posición por la que tanto ha sufrido

Cartaginés presenta a su segundo refuerzo a horas del cierre del mercado de fichajes

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El mercado de fichajes del Apertura 2025 cierra en las próximas horas y Cartaginés se sigue reforzando, para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Este jueves, los brumosos anunciaron la llegada del volante Geancarlo Castro.

Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. Prensa CSC.
Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

LEA MÁS: Día del Perro: Flash rescató al jugador Geancarlo Castro en un momento difícil en su vida

El jugador alajuelense estuvo con Santa Ana el torneo pasado, de ahí brincó al Municipal Liberia para la presente campaña, pero fue poco el tiempo en el que estuvo con los aurinegros.

La llegada de Castro se une a la de José Andrés Rodríguez Chiroldes, quien salió del Herediano para vincularse al cuadro de la Vieja Metrópoli.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Geancarlo CastroCartaginésLiberia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.