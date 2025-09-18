Cartaginés se armó con jugador para cubrir la posición por la que tanto ha sufrido

El mercado de fichajes del Apertura 2025 cierra en las próximas horas y Cartaginés se sigue reforzando, para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Este jueves, los brumosos anunciaron la llegada del volante Geancarlo Castro.

Geancarlo Castro es el nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. Prensa CSC. (Prensa CSC. /Prensa CSC.)

El jugador alajuelense estuvo con Santa Ana el torneo pasado, de ahí brincó al Municipal Liberia para la presente campaña, pero fue poco el tiempo en el que estuvo con los aurinegros.

La llegada de Castro se une a la de José Andrés Rodríguez Chiroldes, quien salió del Herediano para vincularse al cuadro de la Vieja Metrópoli.