Cartaginés toma una drástica medida antes del juego contra Herediano

El Club Sport Cartaginés tomó una drástica medida, a horas de jugarse el clásico provincial ante Herediano.

Este miércoles, la dirigencia brumosa hizo un importante anuncio de cara al juego que será el viernes, a las 8 p.m., en el estadio Fello Meza.

Este juego será toda una batalla dentro de la cancha, pues el Team es líder del torneo con 28 puntos y en tercer lugar está el equipo brumoso, con 26 unidades.

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Cartaginés tomó una drástica medida previo al juego contra Herediano del viernes. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La posición de Cartaginés

Este es el comunicado del cuadro brumoso:

“El Club Sport Cartaginés informa al público en general que, en el juego por la jornada 15 ante el Club Sport Herediano, no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145).

“Además, nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y, en caso de identificar algún grupo organizado, podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas”.