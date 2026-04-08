La insólita razón por la que Herediano, Saprissa y otros podrían perder puntos al cierre de la fecha 18

A cuatro jornadas de cerrar la primera fase del torneo de Clausura 2026, hay equipos que podrían perder puntos en la mesa, por una razón.

La Unafut dio a conocer la cantidad de minutos Sub-21 que llevan los equipos de la primera división, al cierre de la jornada 14 y hay clubes que tienen serios problemas con el cumplimiento de la normativa.

Recordemos que, según el reglamento de Competición de la Unafut, cada club debe sumar 1.200 minutos durante la primera fase del certamen y “para efectos del cumplimiento de esta norma, en cada partido solo se podrá contabilizar 180 minutos como máximo”.

Herediano tiene serios problemas con el cumplimiento de la norma Sub-21. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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Herediano en números rojos

Herediano es el equipo que más problemas tiene, porque hasta el momento suma 830 minutos y al cierre de la fecha 18 no llegó a los 1.200 minutos, podría perder 3 puntos.

En este momento, los rojiamarillos tienen 28 puntos y si ganan los 4 partidos restantes (Cartaginés, San Carlos, Pérez Zeledón y Sporting) llegarían a 40, por lo que perder 3 unidades no afectaría los intereses del Team para clasificar pero sí en su lucha por el liderato.

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Otros clubes que aún no llegan ni a los 1.000 minutos son Sporting FC, con 862; Pérez Zeledón con 923 y Saprissa con 960. Cartaginés tiene 1.038, Puntarenas FC 1.101.

Los equipos que ya superan los 1.200 minutos son San Carlos con 1.313, Alajuelense tiene 1.367; Guadalupe FC con 1.455 y Liberia lidera el registro, con 2.412.