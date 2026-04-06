Marcel Hernández firma una genialidad y devuelve al Herediano a la cima del torneo

La cima le duró unas cuantas noches al Cartaginés y tan solo un par de horas al Saprissa , ya que el Herediano regresó al primer puesto tras ganarle 0-1 a Puntarenas en un juego que se definió gracias a una genialidad de Marcel Hernández.

Los florenses entraron a la cancha conociendo ya los resultados de Cartaginés y del Monstruo; ambos hicieron la tarea y ganaron, por lo que la obligación de sacar los tres puntos era máxima para el Team.

No obstante, en la etapa inicial no parecía que se estuvieran jugando tal puesto, ya que al conjunto de Giacone realmente se le vio con muy poca claridad.

Herediano recuperó la cima con victoria en el Puerto (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)

Los porteños tampoco estuvieron finos a la hora de generar peligro, pero sobre los 35 minutos, Kliver Gómez puso a prueba en dos tiempos al portero Dany Carvajal, quien respondió a la altura para sostener el arco.

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A los pocos minutos, Daniel Colindres, en una escapada por el sector izquierdo, cruzó demasiado su remate y el Puerto desperdició una clara opción.

Las aproximaciones chuchequeras despertaron a Giacone y sus pupilos y, en pies de Keysher Fuller, tuvieron una de las más claras de los primeros 45 minutos cuando el lateral, con gran remate, pasó el balón cerca del horizontal, pero sin llevar la alegría para los rojiamarillos en su lucha por la cima.

Marcel Hernández volvió a marcar con el Herediano ante Puntarenas (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Para el complemento ante un juego gris de Heredia, solo se le podía poner brillo con una genialidad y el indicado fue el de siempre, Marcel Hernández, quien con un tremendo disparo desde las afueras del área fusiló a Adonis Pineda, a los 52 minutos, y con eso abrió la lata de un compromiso que no se veía por dónde podía ver la luz el conjunto de José Giacone.

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Puntarenas intentó igualarlo, pero el conjunto naranja tuvo muy pocas opciones reales y fue más bien el mismo cubano quien sobre el 89 acarició la oportunidad de ponerle la cereza al pastel con el segundo, pero en el mano a mano con Pineda, el florense no pudo rematar y perdonó.

Heredia ganó por la mínima y recuperó la cima con 28 unidades, una por encima de Saprissa y dos sobre los brumosos, que, dicho sea de paso, serán sus rivales en el Fello Meza en la siguiente fecha.