Cartaginés vs Guadalupe: analista dictó sentencia sobre gol anulado a los guadalupanos

La polémica se hizo presente al cierre del partido entre Cartaginés y Guadalupe. Prensa CSC. (Prensa CSC./Prensa CSC.)

La polémica se hizo presente en el cierre del encuentro entre Cartaginés y Guadalupe.

En los últimos minutos del partido que se disputó en el estadio Fello Meza, hubo una falta dentro del área favor del equipo de la rosa y el central Jonathan Leitón, con la ayuda del VAR señaló la acción como penal.

LEA MÁS: Cartaginés vs Guadalupe: ¿es válido el gol que Johan Venegas anotó para los brumosos?

El encuentro iba con marcador 1-1, lo que el penal era la oportunidad de los rivales para llevarse los tres puntos de la Vieja Metrópoli.

El delantero John Jairo Ruiz cobró el penal, Kevin Briceño rebotó la bola y Giovanny Clunie la envió al fondo del arco brumoso. Pero segundos después se tendría que revisar nuevamente la jugada.

¿Por qué se anuló el segundo gol de Guadalupe?

Leitón decretó que el gol de Guadalupe no era válido. El analista Henry Bejarano concuerda con el central y explicó por qué este gol fue anulado.

LEA MÁS: Randall Cordero y su historia de superación lo motivan a vencer la dura lesión que sufrió ante Saprissa

“Se sanciona un tiro libre indirecto por invasión, no porque esté fuera de juego. Se anula el gol, porque Giovanny Clunie invade antes de que John Jairo Ruiz ejecutara el penal y por eso, la anotación no es válida”, afirmó.