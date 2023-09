Cartaginés y Elvirilla enojaron a la afición brumosa y el club tuvo que tomar una fuerte decisión

Un video promocionando el partido de este jueves entre el Cartaginés y Alajuelense en el estadio Fello Meza causó la molestia y decepción de los aficionados del cuadro brumoso.

En el video, se observa al personaje Elvirilla (Carmen Chinchilla), uniformada como cartaginesa, invitando a la afición a ver el partido, pero dice en un par de ocasiones la palabra cartaguito, que los aficionados toman como burla, además de que la producción del anuncio no gustó a la afición.

Elvirilla molestó a los brumosos

El personaje, quien se dio a conocer en la serie y obra de teatro “Los enredos de Juan Vainas”, intenta rescatar la esencia del verdadero tico.

El anuncio que hizo Elvirilla no le gustó a la afición del Cartaginés. (Pantallazo )

Pero el anuncio causó malestar, al punto de que el club decidió bajarlo de sus redes sociales veinte minutos después de que se subió, dadas las críticas y burlas.

El seguidor de Cartaginés Adrián Figueroa se mostró muy molesto y dijo que ese anuncio es una burla a la afición.

“No me siento identificado y creo que es una burla para la afición y también para el agricultor o la persona de pueblo porque es una mofa hacia ellos y Cartago es tierra de agricultores y de personas de campo. Nunca se midió lo que el aficionado quiere”, expresó.

Además dijo que el personaje no representa al cartago. “Como se supone que es tartamuda entonces dice ca-ca-ca y ya mete la palabra caca, no no. Fatal”, añadió.

Mauricio Martínez, otro aficionado, dijo que el anuncio no le gustó nadita.

“Es una burla, no me identifica esa persona, lamentablemente según el encargado de prensa, ellos no tuvieron nada que ver pero ellos mismos la dejaron ingresar al estadio y hacer el video”, comentó.

El jefe de comunicación del Cartaginés, Jeison Solano explicó este miércoles en conferencia de prensa que el club no contrató a la actriz.

El personaje no agradó a los brumosos. (Pantallazo )

“Ella vino a hacer un espacio aquí al estadio y nos pidieron permiso para hacer una promoción para el partido y no lo tomamos mal. Apoyamos a la actriz, hilamos muy delgado y como afición debemos darle valor a la institución”, explicó.

“Son momentos para estar unidos y buscamos pelos en la sopa, eso fue lo que sucedió”, expresó Solano.

Leonardo Vargas, el presidente del Cartaginés, dice que la palabra esa de cartaguito no le gusta y es una que menciona la actriz.

“No me gusta esa palabra, debemos evitar y si se sale alguna vez, como esta en esta ocasión. no la promovemos, queremos evitarla, sabemos lo sensible que es para nosotros los cartagos”, expresó.

Aquí algunos comentarios que dejan ver la molestia de los aficionados.

Afición Cartaginés, Elvirilla (Pantallazos)

Afición Cartaginés, Elvirilla (Pantallazos)