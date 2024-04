Caso Kaká: Sicóloga explica las razones por las que una mujer puede dejar ir al hombre perfecto

Esta semana trascendió una noticia que pocos entienden, ya que la exesposa del futbolista brasileño Kaká, dio a conocer la razón por las cual dejó al astro brasileño, era demasiado perfecto para ella.

Carol Celico dejó a Kaká por ser perfecto. (AFP )

Carol Celico dijo que el brasileño era un buen esposo y padre, por lo que muchas personas se quedaron boquiabiertas con esas razones, pues lo normal y lógico es que una persona quiera mantener el vínculo con una pareja buena, responsable.

Kaká es uno de los jugadores más reconocidos de Brasil, tiene fortuna por los millones que paga el fútbol, es famoso, guapo, en fin, lo que llaman un “buen partido”.

Pero Carol dijo: “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”.

Incluso, Kaká reconoció que llegó virgen al matrimonio, una situación que le costó conseguir, pero lo logró.

Ante esa situación, le preguntamos a la sicóloga de familia, María Ester Flores, ¿qué puede llevar a una mujer a dejar botado al príncipe azul? Y nos dio cuatro teorías.

“La teoría de la resonancia del incidente consiste en que el subconsciente de la mujer guarda información en el cerebro de los vacíos que quedaron por una mala relación con la figura paterna y busca hombres similares. Cuando encuentra un hombre bueno, las cosas pueden ir bien, pero en algún momento el cerebro le dice, tenés cosas que resolver y con este tipo de hombre no lo podés hacer”, dijo como primera teoría.

Son casos donde las mujeres aprenden más de las relaciones tóxicas que las van a ayudar a resolver lo que quedó pendiente.

“El subconsciente dice, esta relación es buena, este hombre es bueno, pero no me sirve para resolver mis cosas”.

Kaká hasta llegó virgen al matrimonio con Carol Celico.

La segunda teoría que explica Flores es más común y tiene que ver con la perfección del muchacho y la rutina.

“Si la dinámica de esa pareja es rutinaria, aburrida, la sexualidad es la misma. La mujer ya sabe cómo le va a dar el beso el hombre, entonces se desecha. Es como una canción con un solo tono, necesitamos bullas, altos y bajos, silencios, fuerzas. Es más común cuando nos acercamos a los 40 o 50 años”, añadió Flores.

Una tercera teoría tiene que ver con la libertad, con eso de que las personas quieren vivir sin compromisos. “Hay gente que se aburre del matrimonio y sueña con la libertad de la soltería, de poder salir y no tener responsabilidades, es como un retroceso a la adolescencia y se da en la andropausia y menopausia”.

El cuarto es el más fácil de entender. “Es cuando se acaba el amor, eso sucede, es algo real”.

El caso de Kaká refleja que aunque desde fuera una pareja pueda parecer perfecta, las emociones, experiencias pasadas y necesidades individuales pueden jugar un papel crucial en la toma de decisiones relacionadas con el amor.