No va a creer la increíble razón por la que la exesposa de Kaká decidió terminar con él

Kaká fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo y jugó en Sao Paulo FC, AC Milan, Real Madrid y Orlando City, donde finalmente se retiró. (MATTEO BAZZI)

Ricardo Izecson dos Santos, mejor conocido como Kaká, ha sonado mucho en redes sociales, rumores que van y vienen, y no por su carrera futbolística, sino por su vida personal. Y es que, detalles íntimos de su matrimonio fueron revelados por Caroline Celico, su exesposa.

Caroline contó recientemente en una entrevista las razones que estuvieron detrás de su separación en el año 2015. Celico fue quien decidió terminar la relación con Kaká, puesto que ella no era feliz con él, según contó ella misma. Al principio se pensaba que la separación se debía a una infidelidad del exjugador del Real Madrid y AC Milan.

Sin embargo, esta versión fue descartada por la influencer, y más bien expresó solo cosas buenas de él: “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, explicó.

Aunque el divorcio se dio en el año 2015, es hasta ahora que se conoce lo que realmente originó la ruptura después de nueve años juntos y dos hijos.

Actualmente ambos rehicieron sus vidas, Kaká se casó con Carolina Batista, con quien tiene dos hijos más y por su parte, Caroline está esperando su tercer retoño con su pareja, Eduardo Scarpa.