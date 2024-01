¿Celebraría Giancarlo González si le anota el viernes a Alajuelense en su debut con Sporting?

Giancarlo González solía celebrar tocándose las venas en los goles de Alajuelense. ¿Lo haría con Sporting? (Jose Cordero)

Giancarlo González casualmente debutará como jugador de Sporting jugando ante Alajuelense este viernes a a las 8 p.m, en uno de sus caprichosos giros que suele dar el fútbol.

En apenas su primer partido como albinegro le tocará visitar al León aunque eso sí, no experimentará el jugar como visitante en el Morera Soto, pues el partido será en el Estadio Nacional por el juego de sanción que pesa sobre la Catedral.

¿Qué haría si anota ante sus excompañeros y frente a la afición rojinegra?, fue una de las preguntas que le realizaron de manera directa este lunes durante su presentación con los josefinos.

“Nunca he planificado una celebración, eso es algo muy del momento, de lo que llegue a pasar en el partido, los goles para uno como central cuesta llegar a ellos, por ahora no lo sé la verdad, sería una decisión más del momento.

Pipo fue presentado apenas la semana pasada en Sporting, pero a pesar de eso, explicó porqué se siente listo para jugar si el técnico Ignacio Ambriz se lo pide.

“Hubo pocas vacaciones, en mi caso tuve un par de semanas libres y luego empecé a hacer un poco de actividad física solo, empecé a entrenar con Sporting hasta el viernes pasado, llevo pocos días, soy claro en eso, pero también todos saben que soy una persona que va para el frente”

“La decisión si juego o no el viernes es algo totalmente del staff técnico y si me toca jugar ir al frente a defender los bienes de Sporting como un profesional, como siempre lo he sido y lo he demostrado en mi carrera y sino apoyar a los compañeros de donde me toque”, añadió.