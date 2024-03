Celestillo demuestra que el amor a primera vista sí existe

Pasarán los años en don Ronald y su amor por su carro será eterno. Foto: Cortesía.

A los que dicen que el amor a primera vista es falso, en la siguiente historia les vamos a contar que sí existe, gracias a la vivencia de don Ronald Ramírez, quien producto de eso, tiene su carrito de ensueño bien chineado y no piensa separarse de él.

En el Chuzo de la Semana les contamos la historia de “El Celestillo”, un Datsun 210 de dos puertas, que con el paso del tiempo se mantiene como recién salido de la fábrica.

La historia de don Ronald con su carrito comenzó a mediados de agosto del 2000, cuando en una agencia de autos usados pusieron en venta a Celestillo. Ahí nació el amor a primera vista, pero para hacerlo realidad, Ramírez aplicó su astucia y paciencia.

“El carro llegó a un negocio, lo recibieron de segunda, estaba en el parqueo de ventas de usados y me encantó, pero el vendedor le había puesto un precio alto. Como al principio no le hice tiro para pedir rebaja, todos los días me decía que le salían nuevos clientes y me hacía el maje, hasta que un día me dijo ‘hagamos una cosa, se lo rebajo’ porque sabía que se lo iba a comprar”, recordó don Ronald.

Tras un mes y medio de negociaciones, en octubre vendió su Datsun 120Y, sacó sus ahorros para ajustar la diferencia y lo compró en oferta.

Uno de los trabajos que le hizo fue de pintura total con el mismo color de fábrica. Foto: Cortesía.

LEA MÁS: Mustang saca el amor y odio de la gente al mismo tiempo

Como nuevo

A partir de ahí empezó a chinearlo como a un bebé. Para tenerlo tan bien, como si fuera nuevo de paquete, el orgulloso dueño nos contó su secreto.

“No lo dejo caer, cualquier cosa que falla de una vez se lo arreglo, cualquier cosa que necesita se lo consigo; por ejemplo, mandé a traer nuevos espejos, compensadores y rótulas de suspensión originales desde Japón. Además, mufla nueva, pintura nueva por dentro y fuera del mismo tono de fábrica.

“En los frenos conforme tira las alertas, lo arreglo; bajé el motor para cambiar una válvula, le reconstruí el cabezote y le cambié los roles del diferencial delantero y trasero. Todo lo que vaya fallando, se le va haciendo de una vez”, relató.

Para que se sorprenda, el carro tiene más de 370 mil millas de recorrido, lo que en kilómetros es equivalente a más de 595 mil, por lo que, sin duda, le ha sacado el jugo llevándolo a lugares como Jacó, Puriscal, San Carlos y Sarapiqui, de donde siempre sale piropeado.

El carro ha sido testigo del crecimiento de su hijo Gabriel. Foto: Cortesía.

Lo tiene enamorado

En la entrevista le preguntamos si con el paso del tiempo y los avances de la tecnología en los carros, ha pensado cambiarlo, pero nos respondió que no, y confesó por qué cada día se enamora más de su Celestillo.

“La magia de este carro es conducirlo porque enamora y es demasiado seguro; además, es muy ergonómico por sus medidas, el alcance de visión del parabrisas, y su desempeño, pues lo hace bien en la carretera.

“El carro se diseñó para el conductor de Estados Unidos y esa parte de la ergonomía fue muy calculada para que el manejo fuera confortable. No tiene nada tecnológico, nada asistido, ni dirección hidráulica, pero es cómo manejar un carro que tenga todo eso”, agregó.

Lunes Santo de piques

Recuerde que todos los lunes se realizan los piques en Parque Viva y este Lunes Santo no será la excepción.

Desde las 7 p. m. y hasta las 10 p. m. los fiebres de los motores pueden sacar su fiebre picando con sus chuzos. La entrada tiene un costo de ¢3.500, niños menores de ocho años entran gratis. Tampoco se les cobrará entrada a los dueños de carros marca Mercedes-Benz.