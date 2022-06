Celso Borges aún no puede creer que entró a un selecto grupo de jugadores costarricenses

Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges celebraron a lo grande la clasificación a Qatar 2022. Fotografía: Instagram de Celso Borges

Celso Borges confesó este martes luego de clasificar al Mundial de Catar 2022 que aún no puede creer que se haya metido en la lista de un selecto grupo de futbolistas ticos que han clasificado a tres Copas del Mundo seguidas.

El volante de Alajuelense se mostró de esa manera junto al español Mr Chip en una transmisión en su canal de Twich mientras esperaba por el control antidoping.

“Qué puedo decir, en parte es una satisfacción y en otra parte estábamos hablando que no lo podíamos creer, habíamos visto este escenario y ahora que lo estamos viviendo aún no caemos en cuenta todavía, felices es poco de lo que le puedo decir, no sé qué decir la verdad”

Junto a Bryan Ruiz, Keylor Navas, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda y Óscar Duarte completa el grupo de los seis jugadores que sumarán su tercer Mundial al sumar Brasil 2014 y Rusia 2018. Eso, claro, en caso que puedan jugar el mundial de diciembre.

Celso reconoció que el duelo ante Nueva Zelanda fue terriblemente duro y que ahora hay que trabajar bastante para llegar puras tejas a Catar.

“El primer tiempo ellos (Nueva Zelanda) jugaron muy bien, no los esperábamos, estaba hablando ahora y me dijeron que a pesar del resultado es su mejor partido en años. Por dicha los defensas que tenemos nosotros son cañones y los tuvieron ahí frenados”, finalizó.