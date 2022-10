Celso Borges no pone excusas y tiene un nuevo objetivo en Alajuelense

Para el volante de Alajuelense, Celso Borges no hay excusas y deben seguir trabajando por ganar la Liga Concacaf. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El volante de Alajuelense, Celso Borges, no agachó la cabeza y aunque reconoció estar dolido por quedar fuera de la final de la segunda fase del torneo de Apertura, dijo que aún deben pulsear el título de la Liga Concacaf.

Celso afirmó que le hubiera gustado obtener el cetro en los dos torneos, el local e internacional, pero ya que se quedaron en el camino por la 31, ahora lo darán todo por la final del torneo regional.

“La belleza de este deporte es cómo uno lidia con eso y cómo puede recuperarse. Fue una noche difícil, pero tenemos que ver lo que viene.

“Estamos en los dos torneos, en uno llegamos a la instancia final, en otro nos quedamos a un paso. Nos hubiera encantado salir campeón en los dos torneos, todavía tenemos uno en disputa y es lo que tenemos que hacer”, afirmó Celso, quien dejó claro que quieren sacarse el clavo ante el Olimpia de Hondueras, por la eliminación ante el Monstruo.

El gran gesto de humildad de Celso Borges con joven que sufre lo mismo que él

Sin excusas

Celso no puso excusas sobre lo que ocurrió en las semifinales contra Saprissa y afirmó que los morados ganaron bien la serie.

“Tenemos que aceptar la derrota, ellos fueron mejores que nosotros. Es duro siempre perder una serie y quedar fuera del torneo”, recalcó.

El volante tiene una espinita y se la quiere sacar ante el Olimpia. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El experimentado jugador puso las barbas en remojo y sin pena alguna, reconoció que en el equipo falta profundidad y cuando los rojinegros intentaron llegar al arco del portero morado Kevin Chamorro, ya era tarde.

“Al final, creo que en el segundo tiempo tuvimos oportunidades, no creo que haya sido una cosa de profundidad. No supimos concretarlas, pero todos. Al final perdemos y ganamos todos juntos, entonces, cuando es así, no hay por qué buscar excusas y ya está”.

Desde que llegó a Alajuelense, Celso no ha podido levantar una copa con el club, pero más allá de concentrarse en la derrota, manifestó que en el fútbol no todo es catástrofe cuando se pierde.