El gran gesto de humildad de Celso Borges con joven que sufre lo mismo que él

Sebastián en un entrenamiento con la U-15 de Alajuelense. Fotografía: Cortesía

Los pies grandes son una de las características más famosas del volante de Alajuelense Celso Borges, detalle físico que siempre ha dado bastante de qué hablar y por el cual sufrió al inicio de su carrera, razón por la que decidió ayudar a un joven que vive lo mismo.

En diversas ocasiones, el futbolista ha comentado que conseguir tacos, tenis o zapatos talla 48 es bastante complicado, no es usual ese tipo de medidas, al menos, entre los ticos.

Cuando Celso conoció a Sebastián Quesada, portero de la U-17 de Alajuelense, notó que el chamaco era igual de patón que él , calzan lo mismo y decidió echarle un hombrito regalándole los tacos que a él en realidad no le cuestan nada.

Borges fue por muchos años patrocinado por la marca alemana Adidas y desde el año pasado lo es por la gringa Nike, convenio del que Sebas se ha visto beneficiado.

Ya han sido varios pares que Celso le ha dado, nos contó Quesada. Para el joven portero que uno de los símbolos de la selección de Costa Rica tenga este detalle con él, habla de su calidad humana.

“Sí, tengo la dicha de que Celso me ayuda con el tema de los tacos, somos la misma talla, entonces él me ayuda en ese sentido y la verdad se lo agradezco muchísimo, es un detalle que valoro mucho.

“Lo de Celso en realidad es algo que me vino muy bien, porque no fue que yo llegué a decirle que me regalara unos tacos, él fue quien se dio cuenta y por iniciativa suya decidió ayudarme”, comentó.

Sebastián Quesada fue uno de los jóvenes que acompañó al exfutbolista Carles Puyol en su visita a Costa Rica en junio. (Albert Marín)

A principio del 2022 fue la primera vez que le regaló tacos y lo curioso es que los primeros pares no se los dio a Sebas directamente, sino al abuelo del muchacho en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense

“Seguro ya me había visto, la primera vez fue un día que estaba muy abuelo esperándome y él llegó y le habló, le dijo que tenía unos tacos para mí, que si él era mi abuelo y se los dio. No sé de dónde le nació algo así, pero la verdad sí estoy muy agradecido con él”.

“Lo de Celso en realidad es algo que me vino muy bien, ha sido de mucha ayuda” — Sebastián Quesada

A Sebastián siempre le ha costado encontrar zapatos, pero conforme fue creciendo el asunto se complicó más y le ha tocado hasta mandarlos a traer porque le cuesta mucho encontrar su talla.

“En ese aspecto la verdad sí ha sido una ayuda muy grande, porque que un jugador de ese nivel se acuerde de uno para algo así, habla de quién es realmente”, comentó.

Los tacos los ha usado tanto en partidos como en entrenamientos, les ha sacado bastante juguito.

Quesada alzó el título de la categoría U-17 en junio, luego de triunfar ante Jicaral en el duelo por el título. El chamaco describe que entrenar y compartir en las mismas instalaciones con jugadores como Celso y otras otras figuras manudas como Bryan Ruiz es algo muy motivante.

Identificado

Celso Borges siempre ha sido reconocido entre otras cosas por sus pies grandes. (Rafael Pacheco Granados)

Borges, la otra parte de la historia. nos contó por qué tiene este bonito gesto con muchachos como Sebastián y con otros cachorros a los que ha ayudado también con otros implementos.

“Lo entiendo completamente, sé lo difícil que es conseguir tacos y zapatos en general en esa talla. Son buenos muchachos los que hay en el CAR, los que están en Casa Don Pedro (residencias manudas), gente que viene de abajo y los entiendo muy bien. Son chicos muy esforzados.

“A mí más bien me da mucha dicha que puedo darle mis zapatos a alguien, hacer algo más con ellos, que nadie los usa solo para dormir”, dijo con un sonrisón a modo de broma.

“Cuando tenía su edad también me ayudaron y hay que pasar el favor, no cuesta nada” — Celso Borges

Desde que era carajillo, Celso fue patón y reiteró que él en Alajuelense más allá de colaborar adentro del campo busca hacerlo afuera.

“Lo que necesiten, nosotros estamos para eso, cuando yo tenía su edad también me ayudaron y hay que pasar el favor, la verdad no cuesta nada”, añadió.

Los tacos los da casi nuevos, el volante nos confirmó que en promedio, un par los usa unos dos meses y ya luego los deja.

“Yo arrastro mucho los pies cuando corro, nivel cocodrilo, entonces a veces se gastan un poquillo, pero ahí se les puede hacer algo”, agregó.

La carrera de Sebastián apenas comienza, la de Celso ya está totalmente consolidada, pero estos favores y enseñanzas en el campo y en la vida son las que quedan para siempre.