Celso Borges nos contó lo enamorado que está de su chuzo y compartió detalles exclusivos

Celso Borges solo puede decir cosas buenas de su nueva nave. (Mayela López/Mayela López)

Celso Borges, capitán y figura de Alajuelense, está que no cabe de la emoción y no es para menos, pues acaba de adquirir un verdadero chuzo: un Volvo EC40.

El jugador, que ha demostrado ser bastante ordenado, no suele cargar muchas cosas en el auto. De hecho, nos enseñó el interior y realmente estaba limpio y bien organizado, algo que muchos conductores suelen descuidar.

Celso explicó que no es de las personas que saca el tiempo para lavar su carro y mantenerlo así de impecable, pero sí le gusta tenerlo limpio y en buen estado, por eso fue muy sincero al confesar que cada 15 días prefiere dejar la limpieza en manos de los expertos, asegurándose que su nave siempre luzca bien.

LEA MÁS: Celso Borges reveló cuál es su artículo infaltable en el carro

Además, nos confesó qué es lo que más le gusta de su nuevo chuzo y no pudo evitar derretirse al describirlo.

“El diseño fue lo que me pareció más atractivo. Tenía las mismas cosas que el que tenía antes (un XC40), pero visualmente fue lo que me atrapó. No soy mucho de automóvil, el carro grande me gusta bastante y este es bastante versátil y muy cómodo”, nos contó el deportista.

Celso Borges está muy contento con su carrazo. (Mayela López/Mayela López)

Definitivamente, un carro grande es perfecto para esos largos paseos a la playa o a la montaña en vacaciones, así que hizo una buena elección. De hecho, ya se lo llevó para la playa y es su compañero de viajes, pues todos los días lo acompaña a su trabajo.

“Yo viajo hasta Turrúcares (Alajuela) todos los días y la verdad que tiene un gran rendimiento eléctrico, son quinientos (kilómetros) y pico de autonomía, me da mucho rendimiento por la distancia que recorro (él vive en Sabana Oeste) y por esa parte bastante bien”, recalcó Borges.

LEA MÁS: Fiscal mostró foto de Maradona tras su muerte y sus hijas no pudieron contener las lágrimas

Celso Borges anda con una sonrisa de oreja a oreja por su carrazo. (Mayela López/Mayela López)

Algo que también nos pareció interesante es que, aunque el manudo reconoció no tener grandes conocimientos en mecánica, se dedicó a buscar un carro que se ajustara a sus necesidades y facilitara su día a día. Además, se ha sentido muy a gusto con el vehículo y, dado que este es su segundo auto eléctrico, ya está en todas.

El deportista destacó que, al momento de adquirirlo, recibió una inducción y ha contado con apoyo en el aspecto educativo relacionado con el carro. También expresó que su rutina no ha cambiado mucho, ya que se adaptó rápidamente a las cargas y lo resumió como algo sencillo.

Celso considera que esta es una opción económica, por lo que recomienda esta experiencia a otras personas a ojos cerrados. Le preguntamos qué calificación le daría a su carrito y respondió con un 10/10, lo que deja claro que está muy contento. ¡Esperamos que lo disfrute y pueda sacarle el máximo provecho!