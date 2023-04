Celso Borges puso el huevo y contó si se ve en el mundial del 2026

Celso Borges afirma que luchará por jugar otra Copa del Mundo. (KARIM JAAFAR/AFP)

A pesar de que el mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá aún se ve un poco lejano, muchos jugadores posiblemente se ven en él, uno de ellos es Celso Borges, quien aún se siente puras tejas para disputar una copa mundial más, la cual sería la cuarta en su carrera.

En el espacio Los Gordos Podcast, al volante de Alajuelense le preguntaron si se ve allí y sin dudarlo mucho reconoció que sí, a pesar de que para ese momento tendrá 38 años.

“Tengo la disposición de estar, si me quieren llamar o no, ya no depende de mí, pero voy a hacer todo para poder estar allí”, comentó.

Ante la confesión, Toledo, uno de los conductores del podcast, le dijo que no parece que tenga 34, pero luego le tiró una idea con la que lo mató futbolísticamente para entonces.

LEA MÁS: Celso Borges reveló la verdadera razón por la eligió a Alajuelense sobre Saprissa

“Ese mae puede jugar, pero en banca, para entrar al 70 y dar 20 minutos poderosos”, dijo el cantante al tiempo que Celso soltó una carcajada y le respondió: “Si eso es lo que usted piensa, ¿qué puedo hacer yo?, diay, está bien, voy”, dijo Celso.

Toledo continuó: “Es que yo no soy técnico, pero yo soy una persona que piensa que por edad hasta Cristiano, que yo lo pongo en un pedestal también, lo pongo en el banco, no por su talento, sino por su edad y lo meto al final para meterle ganas, porque al final de cuentas tiene 20 minutos de energía maniática y la experiencia para manejar el estrés y presión del momento”, le decía Toledo.

Borges no le discutió, reconoció que lo entendía, pero que él siempre se va a preparar para jugar 90 minutos, ya si lo quieren utilizar para 20, está bien, pero él lo hará siempre al cien por cien.

Físicamente Celso ha luchado este torneo contra lesiones, incluso, aún es duda para el clásico de este domingo ante el Saprissa, a las 5 p. m. en el Alejandro Morera Soto.