Chepe Bomba tira sin piedad a Costa Rica: “Panamá es ‘Papamá’”

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como "Chepe Bomba" le tiró sin piedad a la Selección de Costa Rica. Cortesía.

Chepe Bomba, el polémico periodista panameño, sigue calentando a los ticos, ahora previo al duelo entre Costa Rica y Panamá de este jueves por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La mejenga será a las 8 p. m. en el estadio Nacional y el periodista José Miguel Domínguez le volvió a tirar a la Tricolor y no se guardó nada en sus declaraciones.

“No sé qué tipo de bus nos van a poner los amigos de Costa Rica, no sé si es un diablo rojo, un pan de molde como decimos en Panamá y me preocupa, no sé si esto es un bus pirata.

LEA MÁS: Periodista panameño analiza partido ante Costa Rica como pocos en Panamá lo hacen

“Pero lo que sí sé es que tenemos el mejor equipo de Centroamérica, lo que sí sé, es que más allá de la baja de Ismael Díaz, duele, complica, pero tenemos equipo. Hay fondo de armario en la selección de Panamá, tenemos a José Fajardo, César Yanis, futbolistas de jerarquía que pueden hacer que lo de Ismael no se note”, afirmó.

Hasta ahí, Domínguez estaba calmado, pero luego, fiel a su estilo sacó un cinturón y comenzó a tirar con todo.

“Creo que Panamá tiene los elementos futbolísticos, la filosofía, el trabajo, el proceso, la confianza, la confianza de que se le puede jugar de tú a tú a Costa Rica es posible.

“Ya perdimos el miedo histórico y escénico de otrora, ya Panamá piensa diferente, Panamá va a Costa Rica pensando que es favorito a nivel de prensa, a nivel de medios, de entorno, es lógico que los futbolistas juegan cada partido como si fuera el último; esa es la actitud que quiero ver en los jugadores de Panamá.

“Hay que ratificar que papá es papá y que Panamá es ‘Papamá', que Panamá es mejor que Costa Rica, y hay que ratificarlo dentro de la cancha. Tienen que salir a comerse la cancha, demostrar que somos mejores en selección que Costa Rica”, señaló.