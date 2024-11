Periodista panameño analiza partido ante Costa Rica como pocos en Panamá lo hacen

Panamá castigo muy duro a Costa Rica hace un año cuando le ganó 3-0 en Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica tendrá a partir de este jueves una revancha ante Panamá, el rival que hace exactamente un año lo sacó de los cuartos de final de la Liga de Naciones y del Final Four de la Concacaf.

En esta ocasión la única diferencia es que los ticos llegan con otro técnico, el argentino Claudio Vivas, quien relevó en el cargo a su paisano Gustavo Alfaro, el que se comió seis goles de los panas en la serie pasada entre los juegos de ida y vuelta.

Para calentar el juego, en La Teja hablamos con el periodista panameño Roberto Rivera, conocido por ser frontal y crítico además del anfitrión del podcast “Datitos: Frente a Frente”, quien recientemente entrevistó al técnico de los panas Thomas Christiansen.

El canalero está en Tiquicia siguiendo a su selección, de la que no tiene duda que hoy por hoy es mejor equipo que Costa Rica por el momento deportivo y el proceso que lleva con el el entrenador danés español quien llegó hace cuatro años a Panamá.

“Hoy en día Panamá es mejor que Costa Rica. Una cosa es ser confiado y otra cosa es ser realista con lo que es el fútbol actual. El fútbol de Panamá en este momento, a nivel de selección, mira que te enfatizo a nivel de selección, está por encima del futbol tico. Por esa regularidad, por ese proceso, Panamá está arriba, pero no es que está a 20 años luz, no, no. Sí estamos por delante, pero estamos ahí cerquita, ¿entiendes? Estamos ahí. Y los puntos tú los ves en el ranking FIFA que todos estamos ahí cerca”, dijo.

Para el comunicador un aspecto clave es el proceso y tiempo de trabajo, porque mientras ellos llevan cuatro años con un solo técnico, en ese mismo periodo la Sele ha tenido cuatro entrenadores, Ronald González, Luis Fernando Suárez, “Lechuga” Alfaro y ahora Vivas.

“Eso es realmente importante, yo hablaba en una entrevista con Thomas de esa regularidad que ha tenido en el banquillo. Él habla de procesos, yo creo que los procesos son claves en cualquier trabajo, no solamente en el fútbol. Y eso ha sido lo importante para el desarrollo, conocer a los jóvenes”

“Se nos caen dos jugadores como Ismael Díaz, y también Abdiel Ayar Zatadeo, que ya la ha marcado a Costa Rica, Ismael, que también lo ha hecho, y automáticamente él llama a Tomás Rodríguez, eso es conocer el equipo, eso es tener un proceso. Y es lo que ha hecho Panamá”, detalló.

Roberto Rivera está en Costa Rica cubriendo a la selección de Panamá. Foto: Cortesía

Otro punto en el que Rivera afirma que siente mucha confianza de su selección es que ya perdió el miedo a venir a jugar a Tiquicia, donde suma dos victorias seguidas, tanto en el estadio Saprissa como en el Nacional, los complejos se los despojaron.

“Mira, no es que el jugador panameño viene con confianza, pero sí viene un poco con la tranquilidad de saber que puede ganar en Costa Rica. Yo creo que eso es importante. No es ser confiado, pero sí saber que puedes hacerlo y yo creo que ahí comienza el trabajo de Christiansen de cara al partido del próximo jueves.

“Yo conversaba con Felipe Baloy, quien fuera capitán de la Selección Nacional, esta mañana en el aeropuerto casualmente que él iba saliendo para Colombia y luego viene para Costa Rica el día jueves para apoyar a la Selección Nacional. Y me hacía, Felipe, esa misma pregunta tuya.

“Hablábamos de la confianza y él decía, no es confianza, pero sí es la tranquilidad de poder ganar. Es un equipo que el trabajo te ha dado esa tranquilidad de jugar con los rivales más tranquilo, con mucho más ganas de trabajar y ese trabajo te da la tranquilidad de poder ganar o buscar la victoria. El trabajo te hace jugar mejor. El trabajo te hace que los equipos puedan desarrollarse mejor. Y yo creo que esa es la clave de Panamá, que trabaja mucho, ese es el ganchito a favor de Panamá”, comentó.

Thomas Christiansen lleva mucho tiempo de trabajo sobre Costa Rica. (LUIS ACOSTA/AFP)

Costa Rica vs Panamá no es un clásico

Roberto a diferencia de otros periodistas panameños que se han guindado en la onda de retar, tirar fuego o decir frases para picar y generar reacciones es consciente de la historia, jerarquía y prestigio de Costa Rica al punto que no compra a quienes dicen que este juego ya es un clásico.

“Costa Rica siempre ha sido un equipo difícil para Panamá, ¿no? Históricamente. Panamá le ha ido recortando, porque es la realidad, y al momento el fútbol panameño es muy bueno a nivel de selección. Y eso lo dicen también los números, ¿no? Que la gente juega mucho por los números.”

“Cuando se enfrentan Costa Rica y Panamá, es un partido aparte, no puedo llegar al término de clásico, porque todavía a nosotros nos falta como para decir que estamos jugando un clásico, porque repito, se ha mejorado mucho, pero siento que va a ser un partido muy parejo. La gente dice, ‘no, que en los últimos partidos Panamá ha sido muy superior a Costa Rica’. Digamos que Panamá ha sido muy contundente contra Costa Rica, y yo creo que eso es muy importante, pero al final son partidos muy parejos y creo que lo será de nuevo”, opinó.

Al igual que lo dijo Christiansen, Rivera afirma que su país está obligado a clasificar por lo hecho en el último tiempo, pero en el compra esos cuentos de otros que Costa Rica es un flancito.