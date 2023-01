Chicharrón confiesa que situación por la que no llegó a Alajuelense lo hizo madurar

Luis González fue presentado por el gerente de San Carlos, Víctor Badilla. Fotografía: San Carlos

En el 2018, Alajuelense estuvo muy cerca de firmar un jugador tal vez poco conocido, pulseador y con olfato de gol con un apodo muy particular, negociación que se cayó al último minuto, lo que dejó al futbolista sin la posibilidad de regresar al equipo con el que debutó en la primera división.

Luis González, más conocido como Chicharrón, es de esos futbolistas salidos de un barrio muy lejano en Paso Canoas, en la frontera con Panamá, que toda la vida jugó bola en su pueblo, el cual un día dejó para irse a San José en búsqueda de un sueño cuando apenas tenía 16 años.

Quien siga la Liga de Ascenso en Costa Rica sabe muy bien de quién estamos hablando, con San Carlos tanto en primera como segunda división se mostró como un goleador a pesar de no tener la estampa habitual de un matador.

Su buen rendimiento con los Toros del Norte llamó la atención de los manudos y de no haber sido por un tema personal que hoy lamenta, pero es parte de su historia, se hubiera vestido de rojinegro.

Este sábado, como jugador nuevamente de los Toros del Norte, club al que regresó para este torneo luego de otro paso por segunda división donde estaba con Quepos, volverá al Morera Soto para enfrentar a un equipo al que más bien le tiene agradecimiento en lugar de cualquier resentimiento.

“Yo debuté en la Liga en el 2007 o 2008, recuerdo que el técnico era don Marcelo Hugo Herrera, el Popeye, fue quien me dio la oportunidad de jugar, una gran persona a quien le guardo mucho cariño porque siempre me trató muy bien, luego en primera estuve en As Puma y San Carlos tiempo después, recordó el jugador.

González muy honesto y sincero que la posibilidad de volver a la Liga no se dio por él, sin entrar en detalles, reconoce que cometió algunos errores que lo hicieron madurar.

Marcelo "Popeye" Herrera fue quien le dio a Luis González la oportunidad de debutar en primera división.

“Cuando estaba en San Carlos, tuve un muy buen torneo y hubo un acercamiento fuerte, tenía una propuesta concreta por mi persona, todo estaba para darse y bueno... Ya eso son temas del pasado, no se dio por cosas de mi vida personal que pasaron, cosas extra futbolísticas.

“Acá estamos ahora, somos seres humanos, estamos muy fuertes, le pusimos el pecho a las balas como decimos y estamos de frente otra vez. Ahora soy una persona más madura con un pasado que quedó justamente ahí, en el pasado, soy una persona nueva que lucha fuerte por retomar su carrera”, destacó.

Esa experiencia me enseñó muchas cosas, más que todo en la vida personal — Luis "Chicharrón" González

Perderse ese chance fue algo que Luis reconoce le dolió y lamenta mucho, pero fue el golpe con el que reaccionó para darse cuenta que su carrera estaba en juego y debía cambiar para poder seguir en el fútbol, sino el deporte mismo lo sacaba.

“Esa experiencia me enseñó muchas cosas, más que todo en la vida personal, la cual cambió mucho, gracias a Dios, a él y mi familia que han sido mi soporte. Uno aprende de los golpes y por algo la oportunidad que ahora tengo de estar en primera división otra vez, estoy muy contento”, destacó.

González incluso formó parte del equipo que disputó las eliminatorias mundialistas sub-20 para Egipto 2009, luego que Róger “Policía” Gómez, exmundialista de Italia 90, quien era su técnico en el equipo de Coto Brus, lo recomendó a Ronald González, quien dirigía a la Sele sub-20 en ese entonces

Líder positivo

Luis González es de los líderes de un grupo joven con algunos referentes de experiencia. Foto: Facebook San Carlos

Con toda esa experiencia, Luis es ahora un líder muy positivo para un equipo con un proyecto muy joven como es San Carlos, alguien que puede hablarle a sus compañeros más chamacos de cómo son las cosas, siempre con una sonrisa y honrando ser buena persona.

“Hay que ser líderes, los de experiencia tenemos que saber guiar al grupo, hay mucho jugador joven al que tenemos que ayudar, por lo que la responsabilidad que uno tiene en las espaldas es mayor.

“Hay que ir trabajando en el día a día, que ellos también entiendan que tienen que hacer su trabajo de buena forma, pero que ahí vamos a estar para apoyarlos y ayudarlos”, destacó.

Además de Luis, otros jugadores como Jonathan McDonald, también exmanudo, José David Sánchez, o Marco Julián Mena, son parte de los experimentados que buscan liderar a la chamacada norteña.

“Es un grupo muy bonito, con mucha hambre, muy competitivo, hay que tener los pies en la tierra, trabajar día a día fuerte, dar lo mejor de sí, volver es un premio importante para mí”, agregó.

Ilusionado aún como un güila, pero con la madurez que dan los años, Chicharrón afronta su nueva oportunidad en primera división con mucho optimismo, a la que quiere ponerle Limón y demostrar que aún tiene mucha carne por dar.