Chiquitos que contrató Jafet Soto son de reconocida familia futbolera de Abangares

Sebastián Jiménez y Jeicot Coto, dos talentosos niños que contrató Jafet Soto para integrarlos a las ligas menores del Herediano, pertenecen a una famosa familia futbolera de Matapalo de Las Juntas de Abangares, conocida como Los Chinos.

Aunque los dos chiquitos tienen 12 años, Jeicot es tío de Sebastián, pero se han criado prácticamente como hermanos.

Sebastián Jiménez y Jeicot Coto se han criado como hermanos pero son sobrino y tío. (Cortesía)

Sebastián se dio a conocer porque un video suyo se hizo viral en un partido de divisiones menores.

En una jugada, se quita a seis rivales en espacio muy reducido y anota un golazo.

El video llegó a Jafet y se puso manos a la obra para dar con el muchacho. En la conversación con la familia, también supo del talento de Jeicot.

El jugadón que se jaló Sebastián le recordó a Jafet sus tiempos de niño.

“Esto es curiosísimo, porque a mí me mandó un video David Patey, que a su vez se lo había hecho llegar Nodier Medrano, quien lo había filmado. Me puse en contacto con Nodier y al día siguiente fuimos a hablar con los papás y la oportunidad de integrarlo a Herediano”, comentó Jafet Soto.

La Teja conversó con Arlene Coto, la mamá de Sebastián y hermana de Jeicot y se mostró muy orgullosa de la oportunidad que tendrán los jovencitos, los primeros en la familia que podrían vincularse a un equipo profesional, tras varios intentos fallidos.

[ Jewison Bennette recibió título de bachillerato en la concentración de la selección nacional ]

-¿De quién heredaron la sangre futbolística?

La familia de los jóvenes es muy futbolera, conocidos como los Chinos. (Cortesía)

En realidad toda mi familia es futbolera y digamos, uno donde vaya dicen que es familia de Los Chinos de Matapalo. Mi hermano, el que me sigue, fue a hacer una prueba a Saprissa, pero antes era diferente y no se le dio la oportunidad. Mamá no lo dejó. Yo jugaba, mi mamá también jugaba, era superfiebre, donde quiera que iba jugaba, pero ya no. Se fregó la rodilla, sino allí estuviera.



— . Yo jugaba, mi mamá también jugaba, era superfiebre, donde quiera que iba jugaba pero ya no. Se fregó la rodilla", Arlene Coto, mamá de Sebastián y hermana de Jeicot.

- ¿Hace cuánto fue eso y por qué no lo dejó?

Eran tiempos diferentes, cuando estaban Evaristo Coronado. Ella quedó viuda cuando llegaron a buscar a mis tíos pequeños y ella, por miedo, nos los dejó irse.

- ¿Los van a dejar vivir solos en Heredia?

Yo hablé con Jafet y le dije que solo no quería que fuera solo, pero desde el principio ofrecieron casa y como trabajo en la verdulería con mi esposo, seguro yo voy a viajar. La mamá de Sebastián sí se va a ir, va a estar en Heredia. Imagino que yo iré como un día de por medio.

- ¿Le da miedillo?

Pablo Salazar conJeicot Coto y Sebastián Jiménez con Jafet Soto, las joyitas que contrató el Team. (Cortesía)

No tanto es el miedo, porque mi mamá va, pero más adelante cuando no estemos, tal vez sí. Pero le dije a Dios que si el propósito de Él es ese, pues que se le cumpla a ellos. Ellos quieren jugar en la Sele, no le voy a cortar las alas a esta edad. Que Dios los deje caminar y yo seré una mamá y una hermana.

- ¿Ya están en Heredia, o cuándo se van?

Como Sebas está en sexto les pedí que me dieran un chancecito, vienen las pruebas Faro, la graduación, estamos viendo cómo nos acomodamos todos. En junio hay una prueba académica, hay que esperar.

- ¿Cómo son en el estudio?

Es algo complicado, son inteligentes, pero cuesta bastante decirles, ‘vengan, estudiemos juntos’. No les gusta estudiar, yo soy igual. Yo me aprendía toda la materia en una lección y eso le digo a ellos.

- Pero una de las condiciones es que tienen que estudiar...

Ellos lo saben, que todo va a ser disciplina para todo, para el estudio, para todos. Lo tienen más que sabido.

- ¿Cuántos hermanos son?

Esta es la verdulería de los papás de Sebastián en Miramar de Puntarenas. (Cortesía)

Jeicot tiene cuatro, o sea, somos cinco, solo yo soy mujer y Sebastián tiene un hermanito y otros dos del papá.

-¿A qué se dedican ustedes?

Tenemos una verdulería con el padrastro de Sebastián, que es como si fuera el papá. Está en Miramar de Puntarenas.

- Pero entonces, ¿de dónde son, de Miramar o de Abangares?

El video fue en Matapalo, en las Juntas de Abangares, porque de allí somos, pero estamos en Miramar porque ahí tenemos la verdulería. Fue en el verano.

Solo será cuestión de tiempo para saber si la apuesta y el ojo de Jafet Soto pegaron con Los Chinos de Matapalo.