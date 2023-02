Christian Bolaños rompe el silencio y confiesa que ya habló con Jeaustin Campos

El jugador del Deportivo Saprissa Christian Bolaños confirmó que ya se sentó a conversar cara a cara con Jeaustin Campos y que arreglaron cualquier bronca y pasaron la página de la tensa situación que se vive entre ambos desde que Campos llegó al banquillo morado.

“Ya conversamos de las situaciones, ya quedó todo claro. Yo estoy completamente comprometido con mis compañeros, obviamente con el cuerpo técnico y ni qué decir con la afición.

“Creo que en esto siempre hay formas de ver las cosas, pero lo mejor es conversarlo a lo interno y eso fue lo que hicimos. De parte mía, pues voy a estar ahí como siempre lo he estado”, explicó el creativo morado a la sección deportiva de Telenoticias en la edición de las 7 de la noche de este jueves 2 de febrero.

Bola confirmó este 2 de febrero en Canal 7 que se sentó a conversar con Jeaustin. (John Durán)

El jugador aceptó que hay un sentimiento amargo por estar o en la banca o incluso hasta en la gradería ya que Campos no lo toma en cuenta.

“Hay un sentimiento de frustración por querer competir, hay que afrontarlo de la mejor manera. En estos momentos, gracias a Dios, he estado entrenando con el grupo”, dijo.

Recordemos que Bola no juega ni tiene campo en la titular de Jeaustin, lo que generó una tiradera en redes sociales entre Jazmín Salas, esposa del jugador, y Jeaustin Campos.

“Cuando hablamos de fútbol muchas veces nos gana esa pasión de siempre querer jugar y uno puede llegar a cometer errores. Ya llevo 22 años en esta carrera y no ha sido una carrera fácil, no ha sido todo color de rosa, pero sí he sido siempre un jugador muy profesional, muy autocrítico y sé que nos hemos equivocado en algunas situaciones”, agregó.

Hay un dolor que no niega porque se perderá la gran fiesta del fútbol tico, el clásico de clásicos entre Saprissa y Alajuelense del próximo viernes.

“Siempre he respetado las decisiones que toman los entrenadores, los cuerpos técnicos, en los diferentes equipos que he estado en diferentes países, en la selección (nacional) y esta no va a ser la excepción.

“Obviamente que me gustaría jugar, me gustaría estar con mis compañeros, estar en la cancha, creo que podría aportarle muchísimo al equipo, pero como dije, voy a estar ahí esperando la oportunidad con mis otros compañeros”, reconoció Bolaños en Canal 7.

Tiene la palabra. Ahora a Jeaustin le toca demostrar que la conversación con Bolaños sirvió para algo.

La bronca con Jeaustin quien no lo pone ni en el minuto de silencio, para Bolaños es un pleito muy normal como pasa en cualquier hogar costarricense.

“Como en todas las familias siempre van a haber problemas, van a haber situaciones en las que, en este caso yo tengo una relación muy grande con Saprissa, y hablamos a lo interno, zanjamos esta situación por el bien de la institución, por el bien de todas las partes involucradas y por los objetivos que buscamos”, aseguró.

En la bronca entre Bolaños y Jeaustin hasta la esposa del jugador, Jazmín Salas, se metió.

A mediados de enero la bronca se puso bien caliente cuando la esposa de Bolaños, Jazmín Salas, después del primer partido del campeonato que los morados le ganaron 3-0 a Guanacasteca, publicó en redes sociales que era mentira que el jugador estuviera lesionado como afirmó el técnico Campos, eso calentó las redes sociales a tal punto que Jeaustin Campos le tiró varias pedradas a Salas por medio de comentarios de aficionados que respondió.

Saprissa lanzó un comunicado oficial de prensa asegurando que Bolaños por una lesión no se tomó en cuenta para el juego ante los guanacastecos.

Cada partido sin Bola en la titular se prestó para echarle más leña al fuego. Es hasta este 2 de febrero que el jugador asegura que se aclaró todo y las broncas se dejaron en el pasado.