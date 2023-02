Jeaustin Campos y Andrés Carevic se han visto las caras en 4 ocasiones, ¿quién ganó más juegos?

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos destacó que su colega, Andrés Carevic es un buen técnico pese a que no ha ganado algunos títulos. José Cordero. (José Cordero)

Saprissa y Alajuelense jugarán el clásico número 343 de la historia y el primero en el que los técnicos Jeaustin Campos y Andrés Carevic se enfrenten en este tipo de juegos.

Ambos entrenadores se han medido en cuatro ocasiones, pero en todas Jeaustin aún no estaba en la S.

En dos juegos Campos era técnico de Jicaral y en las otras dos era la cabeza de San Carlos.

Según el estadígrafo Carlos Retana, del programa Los numeritos hablan, el argentino le lleva una ligera ventaja al técnico más ganador del Monstruo, por lo que Jeaustin tiene una buena oportunidad para sacarse el clavo, en el juego del viernes, a las 8:15 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa.

La primera vez que se enfrentaron fue el 8 de setiembre del 2019. Los manudos visitaron al Huracán de la Península y derrotaron al cuadro porteño 0-2.

Dos meses después, el 19 de noviembre, Jicaral visitó el Morera Soto y cayó nuevamente ante los erizos, por marcador de 3-1.

Ya como técnico de San Carlos, jugaron por primera vez el 15 de noviembre del 2020.

en ese juego se daría el único triunfo de Jeaustin, pues los norteños derrotaron a los manudos por marcador de 1-0.

El 23 de enero del 2021, el encuentro entre ambos finalizaría con empate 1-1.

El exdelantero Alejandro Alpízar ve al joven Aarón Suárez como una de las fortalezas del cuadro manudo. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Buen técnico

Previo al juego del viernes, Jeaustin dijo recordar poco de los enfrentamientos con el sudamericano y relacionó sus experiencias dirigiendo el camerino del Monstruo.

“La verdad es que no me acuerdo, cuando yo llegué no recuerdo si ya estaba (Albert) Rudé, pero me parece que es muy buen entrenador, creo que el hecho de haber logrado el campeonato y llevar a Alajuelense, con los números que llevó, pese a que no logró campeonatos después, eso habla mucho del entrenador y de cómo los futbolistas se han compenetrado.

“Matiene una estructura en Alajuelense muy parecida a la que tenía, entonces me parece que es muy buen entrenador y como a todos los que he enfrentado en clásicos, es bonito enfrentarse a alguien que tenga una muy buena capacidad”, añadió Campos.

Jeaustin es el técnico que más clásicos ha ganado con Saprissa --según el estadígrafo Gerardo Coto, con 18-- y dijo cuál es la clave para lograrlo.

El clásico se jugará a las 8:15 de la noche. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo veo igual que contra cualquier equipo, la idea y trabajo que tenemos es un estudio exhaustivo de cómo juegan. Hay una labor bien estructurada de cómo analizar al rival en sus aspectos de juego y las individualidades también, pero lo hacemos con todos, me encanta ver los videos, cómo podemos hacerles daño y cómo nos pueden dañar”, reveló.

Historia aparte

El exdelantero Alejandro Alpízar, quien jugó para ambos clubes, dijo que más allá de las veces en que se enfrentaron, el clásico es una historia aparte.

“El favoritismo nos lo darán los jugadores en el terreno de juego. Ambos entrenadores vienen haciendo un buen trabajo, llegan invictos y esperemos que el clásico sea un bonito encuentro, llamativo y que nos dé lo que nos gusta ver de estos juegos y ojalá haya goles”, comentó.

Andrés Carevic ha tenido un buen arranque en el Clausura 2023 en su regreso con Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero)

El Matador ve muy difícil dar un pronóstico, porque en su criterio, cuando se juega un clásico no hay nada escrito.

“Sé que ambos equipos tienen dentro de sus fortalezas a jugadores referentes, como Mariano Torres, en Saprissa, o Aarón Suárez, en la Liga, que lo viene haciendo bien y habrá delanteros de ambos clubes que levantarán la mano para salirse del guion y hacer un buen trabajo a nivel individual.

“Es muy difícil hablar de un marcador, trato de ser muy ecuánime en pronósticos o resultados de partidos, porque cuando se juega un clásico, no hay nada escrito.

“Ojalá disfrutemos y que sean los aficionados quienes ganen este juego”, añadió.