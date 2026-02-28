Christian Bolaños y su esposa recibieron la noticia que tanto esperaban

El exjugador del Saprissa Christian Bolaños y su esposa, la creadora de contenido Jazmín Salas, recibieron una noticia que les cambiará la vida por completo.

Este viernes, Salas confirmó en sus redes sociales que una nueva persona llegó a sus vidas y en la familia están más que felices con la noticia.

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños dio a conocer que se convirtió en tía. Foto: Instagram Jaz Salas. ( Foto: Instagram Jaz Salas. /Foto: Instagram Jaz Salas.)

Nuevo integrante en la familia

Jaz, como es conocida en sus redes sociales contó que se convirtió en tía.

“Señoras y señores: por fin puedo decir que soy tía”, escribió Salas en una historia en Instagram, en la que aparece a la par de su cuñada, Michelle, quien es la mamita de Aitana, su sobrina.

A inicios de febrero, Salas mostró detalles del baby shower que se preparó en honor al nacimiento de la bebita, a la que han esperado con mucho amor.

