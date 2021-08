Christian Lagos: “¿Por qué no hacer 100 goles en segunda división?”

Lagos firmó por dos torneos con los verdolagas. Cortesía. Lagos firmó por dos torneos con los verdolagas. Cortesía.

El delantero Christian Lagos cumplió su palabra y, en vez de pensar en el retiro, inició una nueva aventura en la segunda división y se propuso una meta: llegar a los 100 goles en esa categoría.

El experimentado atacante es uno de los refuerzos de Carmelita en la Liga de Ascenso y espera que sus goles ayuden a que el equipo vuelva a la máxima categoría.

“Llego a Carmelita por dos torneos y cuando firmé pensé: ‘¿Por qué no hacer 100 goles en segunda división?’. Me siento contento y agradecido con Dios por las oportunidades, logré hacer 100 goles en primera división y me hubiera gustado seguir en primera, pero Dios sabe el porqué de las cosas.





“Pero más allá de lamentarme, vivo el presente y mi presente es Carmelita, me siento feliz de llegar a un club con una gran historia, donde han debutado grandes jugadores, que ha estado en primera”, comentó.

Lagos ha celebrado 48 veces en la Liga de Ascenso, en sus pasos por Turrialba y Jicaral.

El estadígrafo Christian Sandoval confirmó que 44 de esos pepinos los hizo en Turri y 4 con el Huracán de la península.

El delantero no se arruga y en cada entrenamiento le pone bonito.

Gran responsabilidad

El jugador contó que del cuadro carmelo fue que lo buscaron para que se uniera al club.

“Hace un tiempo, don Edgar Artavia, presidente del equipo, me había buscado para que jugara con Carmelita, pero por otras circunstancias o por otras oportunidad no se me había dado. Sabiendo que iba a terminar mi ligamen con Sporting, me volvió a llamar y el proyecto me llamó la atención.

36 años tiene el jugador.

“A uno como jugador le gustan esta clase de retos y que al final uno pueda decir que valió la pena aprovechar la oportunidad. Llegaron jugadores de experiencia, de primera y segunda, al club y se está haciendo una buena mezcla. La fe es subir a primera”, comentó.

Para el atacante de 36 años, su llegada y la de compañeros como Rafa Núñez, Kevin Vega y Patrick Pemberton, le ayudará a conseguir sus objetivos personales y los del club.

“Son grandes jugadores que han militado en primera división, hacemos una buena química y ojalá que este reto que nos presentaron se puedan concluir como tiene que ser. Sabemos que para nadie será fácil, porque todos los equipos se arman de la mejor manera, pero esto hará que el torneo sea muy competitivo y que la Liga de Ascenso tome un matiz diferente”, destacó.

Christian reconoció que su colmillo y la competencia en el camerino lo hacen trabajar más para ganarse un campito en el once titular verdolaga.

“Hay que transmitir una energía positiva a los jóvenes, ser un ganador, porque uno tiene que ser un ejemplo, para que adquieran experiencia y tengan esa inteligencia y sabiduría para salir adelante”. Christian Lagos, delantero.

“Me siento bien, sé que ahora tengo que trabajo el doble o triple, porque hay jugadores de grandes condiciones con los que puedo competir de tú a tú me hace sentir bien.

“Hay jugadores jóvenes de mucha calidad, a los que podemos ir guiando por buen camino, que haya una buena comunicación y ojalá que paso a paso vayamos construyendo algo bonito. Tenemos un objetivo muy claro y es clasificar, llegar a las instancias finales y es una lucha que tenemos todos.

“Poco a poco he ido conociendo a mis compañeros, creo que el equipo era muy joven el torneo anterior y estamos llegando muchos jugadores con más experiencia, a los demás les hemos compartido que iremos paso a paso con eso, porque esto no se construye en dos días, estamos empezando y lo vamos a ir logrando”, afirmó.

El atacante no se considera un líder, pero sí sabe que le puede ayudar a las nuevas generaciones.

El 13 de mayo anterior, el delantero llegó a su gol 100 en primera división.

“Le puedo decir a los jugadores más jóvenes que luchen, que trabajen, eso es lo que yo siempre he tratado de ser. Desde que estuve en mi primer equipo me inculcaron ser ganador, campeón desde que uno se levanta”, aseguró el goleador.