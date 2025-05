Christian Sandoval tiró fuego por lo que pasó entre Alejandro Bran y Jafet Soto

Christian Sandoval no se guardó nada y criticó lo que pasó el domingo, luego del juego entre Alajuelense y Herediano. Captura de pantalla. (Teletica Radio/Facebook)

El periodista y estadígrafo Christian Sandoval no se guardó nada e hizo fuertes comentarios sobre la denuncia que hizo Aarón Salazar, luego del juego entre Alajuelense y Herediano, de una supuesta amenaza de Jafet Soto a Alejandro Bran.

El comunicador comenzó el programa “La platea” de este lunes opinando sobre lo que pasó el domingo, en el estadio Nacional.

“Si se van a denunciar cosas, denunciemos todo: en un terreno de juego de un mundial de liga premier, liga española, primera división de Costa Rica, partidos de gordos versus flacos, todo el mundo se madrea, se dicen cosas, los compas de los equipos salen enojados.

“¿Qué es moral, qué no es moral, qué es legal, qué no es legal? Me atrevería a decir que somos el único país en el mundo en donde tenemos personajes tan pintorescos que pueden ser presidentes de un equipo, miembros de un comité ejecutivo y entrenadores.

“Si denunciamos las cosas en que nos sentimos afectados, debemos denunciar todo lo demás, porque se crea ambiente que no es el más propicio y muchos jugadores, grandes jugadores en el mundo, siempre lo han dicho: lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha”, justificó Sando.

