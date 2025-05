Dos leyendas del fútbol fueron contundentes ante lo que le habría dicho Jafet Soto a Alejandro Bran

Jafet Soto ha sido muy criticado por el altercado que tuvo con el jugador de Alajuelense, Alejandro Bran. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

La polémica que se soltó desde este domingo por la acusación que en Alajuelense realizaron contra Jafet Soto puso a muchos a hablar sobre qué tan normal o correcto es que un técnico y un dirigente realice ese tipo de actos.

En el León pegaron el grito al cielo y señalaron al rojiamarillo por, presuntamenente, amenazar a Alejandro Bran de interceder para que no lo vuelvan a convocar a la Selección de Costa Rica, porque al final “él manda más” que el seleccionador Miguel Herrera.

“El entrenador de ellos (Jafet) le dijo que se iba a encargar de que él no volviera a la Selección y que él manda sobre lo que diga el entrenador de la Selección, eso no es válido ni justo para un jugador como Alejandro”, señaló el defensor manudo Aarón Salazar.

Esas palabras corrieron como la pólvora y por eso este lunes hasta la Federación Costarricense de Fútbol habló del tema.

Para unos lo que hizo Soto está mal para una persona de su posición y otros afirman que eso es “normal” pues en la cancha jugadores y técnicos se suelen decir de todo.

Ante el debate en La Teja buscamos a dos exfutbolistas, dos leyendas que jugaron muchas finales y brillaron en los más grandes equipos como Luis Diego Arnáez en Alajuelense y Marco Rojas en el Saprissa.

Ambos están de acuerdo en que en la cancha se dice de todo y que se debería quedar ahí. La diferencia en este caso, según destacan, es que Jafet debería ser más prudente para una persona de su posición (forma parte del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol) y así sea para desconcentrar a los rivales, hay comentarios que debería evitar decirlos.

Aarón Salazar acusó a Jafet Soto de querer boicotear a Alejandro Bran

Luis Diego Arnáez afirma que es normal que los partidos los jugadores y técnicos se provoquen y diga de todo. (Jose Cordero)

El Flaco recordó que a él en una ocasión el extécnico del Saprissa Carlos Linaris hasta le tiró una bolsa de agua encima cuando lo agarró vineando las indicaciones que le estaba dando a sus jugadores en un clásico.

“Son cosas, entre comillas, normales que pasan, sobre todo cuando se define un campeonato, la tensión y la presión se acumula al final cuando ya son 90 minutos para definir toda una temporada, entonces pasan cosas, los jugadores, técnicos y dirigentes se dicen cosas propias de una definición.

“A mí en una final contra Saprissa, jugando en Tibás, un jugador se acercó a Linaris a recibir instrucciones y él en ese momento tenía una bolsa de agua, yo me acerqué a escuchar las instrucciones que estaba dando y cuando me vio apretó la bolsa y me tiró un chorro de agua en la cara y me dijo un montón de cosas.

“Cualquiera lo ve como una agresión o que en algún momento me desquito, pero eran situaciones propias de una final y ahí se quedó”, explicó.

Marco Rojas cree que una persona en la posición de Jafet Soto debe comportarse con elegancia e hidalguía. (alonso tenorio)

Arnáez, al igual que don Marco, sí cree que Soto debe ser más prudente con el tipo de comentarios que dice por su posición.

“Es cierto que en la cancha se escuchan muchas cosas, pero hay detalles que con el respeto, la hidalguía y sobre todo la ética profesional, no se pueden dar, pero se están dando, lamentablemente, mucho en nuestro fútbol y en otros campos”, comentó Rojas.

Para el exguardameta del Saprissa una persona en un puesto como el de Jafet debería cuidarse más, tener más elegancia y evitar caer en este tipo de polémicas innecesarias.

Quedó grabado

Un video publicado en las redes sociales del canal TD Más muestra el momento justo en el que Soto grita y le dice algo a Bran durante el primer tiempo del partido disputado este domingo en el Estadio Nacional.

En las tomas se escucha de fondo, entre el sonido ambiente y el ruido, la frase, ”no vas a volver a la Sele", misma que en el club rojinegro le atribuyen a Jafet.

En las imágenes queda muy claro que Soto, sí está molesto diciendo cosas y señala a Bran. Ahora, la discusión gira en torno a qué es lo que le dijo.

Fedefútbol respondió con firmeza

Ante los comentarios que generó el asunto, hasta la Fedefútbol tuvo que salir a dar su posición, dado que Soto es integrante del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

La Teja consultó desde la mañana de este lunes a la Federación sobre su posición y reaccionaron con un comunicado público antes de las 11 a. m.

“Por este medio, la FCRF se permite indicar que ningún miembro del Comité Ejecutivo de la Federación tiene facultad alguna para intervenir, directa o indirectamente, en decisiones técnicas como la convocatoria de jugadores a la Selección Nacional. Esa es una competencia exclusiva del cuerpo técnico, con base en criterios deportivos que solo ellos ven a lo interno.

“Además, por razones éticas, a los miembros del Comité Ejecutivo les está vedado pedir, gestionar, presionar o de cualquier otra forma influir en la convocatoria específica de jugadores en cualquier categoría”, destacaron.

“Las decisiones técnicas de nuestras selecciones nacionales no se negocian ni se presionan, y en la FCRF seguiremos velando para que así se mantenga”, añadieron.