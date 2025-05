Rolando Fonseca hizo un señalamiento muy pesado sobre acusación de Alajuelense contra Jafet Soto

Rolando Fonseca afirma que Jafet Soto se equivocó si amenazó a Alejandro Bran con hacer que no vuelva a la Sele. (JOHN DURAN)

Rolando Fonseca dio su opinión sobre la gran polémica que se dio tras el primer partido de la gran final del Clausura 2025: las acusaciones que realizaron en Alajuelense sobre Jafet Soto por lo que le habría dicho al futbolista Alejandro Bran.

Los manudos están muy enojados porque, según denunció el futbolista Aarón Salazar y luego el presidente Joseph Joseph, el florense habría amenazado a Bran con interponer su influencia para que este no sea convocado más a la Selección de Costa Rica.

El jercara manudo señaló a su colega de aprovecharse de su posición en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol para hacer presión de una manera que no se vale.

Al escuchar estas declaraciones, para el Rolo, lo que está diciendo Joseph es muy grave, pues básicamente está acusando que en la Federación hay corrupción.

“Está más emocionante la entrevista con el presidente que el partido, deja mucho que entrever don Joseph Joseph, le tiró basura a la Federación, al Comité Ejecutivo, les dijo que ahí hay corrupción, que en la Federación están enfermos y vea a ver qué hacen”, dijo.

Para Fonseca hay más drama de la cuenta, es del criterio que lo que se dice en la cancha, se queda en la cancha y no deberían engancharse de eso, pero sí reconoció que si Soto dijo esas palabras, está mal.

“Si Jafet lo dijo o no, es mal por Jafet, porque no puede valerse de un organismo o puesto que tiene para poder decir eso, porque entonces estaría diciendo una vez más que el Comité Ejecutivo no sirve para nada, porque ellos tiene que llegar a servir y no servirse y ahí están los tres, Jafet, Juan Carlos y Joseph, los tres se han servido”, sentenció el Rolo.