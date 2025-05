Rolando Fonseca señaló al principal responsable del fracaso del Saprissa

Rolando Fonseca señaló la dirigencia del Saprissa como la principal responsable de la eliminación. (Rolando Fonseca/Instagram)

Rolando Fonseca no se anduvo por las ramas para hablar y señalar a quienes considera como los principales responsables en el fracaso del Saprissa en el Clausura 2025.

Para el comentarista y exjugador del Monstruo y Alajuelense, la dirigencia tiene que dar la cara por apuestas que no le salieron.

LEA MÁS: Afición de Saprissa ya apuntó a los culpables de la eliminación del equipo

“Lo que viene para el Saprissa es muy complejo, es un análisis muy duro que no empieza por Paulo César (Wanchope) ni la de su gerente deportivo, empieza por su dueño. ¿Por qué? autorizaron hacer una inversión histórica para no tener réditos.

“Se deben preguntar, ¿hicimos bien en a quién le dimos el mando de invertir tanto dinero para no tener nada?, ahí comienza quién hará el meaculpa, quién tomará la responsabilidad, porque hoy perfectamente se le puede señalar al gerente deportivo, pero, ¿qué pasa con jugadores que no dieron el do de pecho?, un paso más al frente", comentó a Teletica Deportes.

LEA MÁS: Paulo Wanchope da a entender que se podría venir una limpia brava en el Saprissa

El goleador histórico afirma que a la larga quien tiene menos responsabilidad es Chope y que la dirigencia tiene que analizar que el modelo por el que apostó no funcionó.