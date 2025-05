Paulo Wanchope da a entender que se podría venir una limpia brava en el Saprissa

Paulo Wanchope, entrenador del Deportivo Saprissa, dio a entender que se podría venir una limpia en el Saprissa luego de quedar eliminado a manos de Alajuelense en la final de la segunda fase.

Paulo Wanchope perdió el duelo con Óscar Ramírez. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

En conferencia de prensa, Chope habló de que harán “evaluaciones”, que él sabía con qué contaba y que dentro del club siempre intentaron ir para adelante y mejorar.

“Autocrítica siempre hubo, siempre dije que independientemente de que fuéramos o no campeones, que habría evaluaciones. Somos autocríticos y no nos engañamos, yo no lo estaba, para nada”, expresó el técnico morado.

Saprissa perdió 1 a 0 en el partido de vuelta de la final de segunda fase, y cayó 4 a 3 en el global frente a su acérrimo rival, Alajuelense.

Óscar Duarte conduce el balón ante el acecho de Jeison Lucumí. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Cuando se le consultó sobre las declaraciones que intentaron desviar la atención, con los llamados “goles de lluvia”, tras haber desperdiciado un 2 a 0 en casa y terminar empatando 3 a 3 en el juego de ida, Chope no se anduvo con rodeos. Hizo una referencia a la temporada en general.

“Empujamos, perseveramos, el equipo vino de atrás y llegamos, pero no se nos dio. Sé lo que tenemos, sé lo que hay alrededor, y voy a tener la posibilidad de sugerir, colaborar, ayudar, de sentarme con el gerente deportivo y luego con la junta directiva para hacer las observaciones”, manifestó. Claro, sabe que él mismo será evaluado por sus superiores.

Saprissa cierra así una temporada sin títulos, ni nacionales ni internacionales. Es consciente de la deuda, pero espera que lo tomen en cuenta para participar en la planificación del futuro.