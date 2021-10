Christopher Meneses vive nuevos aires en el Santos

El defensor aún tiene cuerda y no quiere pensar en el retiro. Facebook Santos. El defensor aún tiene cuerda y no quiere pensar en el retiro. Facebook Santos.

El defensor Christopher Meneses vive un nuevo aire en el Santos de Guápiles y afirma que está disfrutando esta experiencia en primera división de una manera sana para él y su familia.

El jugador, de 31 años, confesó que luego de su salida de Alajuelense, en el 2020, decidió no jugar por un tiempo por el bienestar de su esposa Kathy y el de sus hijas Maripaz, de 8 años, y Valentina, de 6 añitos, pero la vida da muchas vueltas y siente que aún puede aportar mucho dentro de la cancha.

“Me siento contento, creo que me he sentido respaldado por los compañeros y por el cuerpo técnico. Ha sido un bonito regreso y estar en un equipo competitivo, cerca de la clasificación y poder disputar las semifinales”, expresó.

Bienestar familiar

El 30 de junio del año pasado, Meneses quedó fuera de Alajuelense, club en el que se formó como jugador y en donde estuvo gran parte de su carrera.

Luego de su salida, el jugador y su esposa acordaron que no jugaría en la máxima categoría por un tiempo, para velar por la seguridad y tranquilidad de sus pequeñas.

“Mi esposa y mis hijas son mi motor y empezamos a vivir cosas que uno como persona, la verdad, no espera, el fútbol no da para tanto y, por ejemplo, salir al supermercado era una cosa complicada, porque se recibían ofensas y, como familia, no tenemos por qué pasar por eso.

“Mi familia me apoya y mi esposa siempre me dice: ‘haga lo que a usted lo haga feliz’, porque ella y mis hijas quieren que lo disfrute”. Christopher Meneses, jugador de Santos.

“No queríamos exponer a nuestras hijas, por dicha tenemos otras oportunidades de ingreso y pensamos en nuestro bienestar como humanos, merecemos respeto, queríamos darnos un respiro de eso, sentí un poco de mala intención de algunos periodistas de perjudicarme y no queríamos seguir exponiéndonos, darnos un tiempo”, recordó.

Meneses anotó el miércoles en el juego contra el Forge, por la Liga Concacaf. Facebook Santos. Meneses anotó el miércoles en el juego contra el Forge, por la Liga Concacaf. Facebook Santos.

Hambre de triunfo

La oportunidad de jugar en la Liga de Ascenso, con la Asociación Deportiva Cariari, fue una oportunidad que no esperaba, pero no le cerró las puertas y está agradecido con el club por tomarlo en cuenta.

“Llegué a Cariari en setiembre y estuve unos tres meses, ellos hicieron el esfuerzo y me recibieron de buena manera, los directivos, los compañeros. Fue una oferta que me llenó, pero hubo inconvenientes en temas administrativos y no podían seguir contando conmigo.

“En Santos me habían buscado y luego de estar en Cariari lo vimos como una oportunidad, un nuevo reto para regresar a lo que uno busca, la alta competencia”, manifestó.

En diciembre del año pasado, el Santos anunció la contratación de Meneses y el jugador afirma que desde el primer día se siente arropado.

“Siento un respaldo desde la gerencia, el cuerpo técnico y todo el grupo en general, que tiene un sueño. Me encontré con una familia en el camerino, un equipo unido, personas que se alegran por el bien de todos, creo que eso es bonito, cuando se encuentra un grupo así lo hacen sentir bien y me motiva para querer dar el todo por los compañeros”, afirmó.

Christopher aún no se siente en edad de colgar los tacos y quiere seguir creciendo como jugador. El miércoles hizo el segundo gol del Santos en el juego ante el Forge de Canadá, por los cuartos de final de la Liga Concacaf.

“Me siento joven, lleno de vida y con ganas de seguir creciendo y mejorando. Los jugadores ticos se retiran o siguen jugando después de los 35 años y lo estamos viendo con (Álvaro) Saborío y con mi compañero Michael Umaña, un referente en la defensa, un líder.

“Con Umaña tuve la oportunidad de jugar en Europa (estuvo en el IFK Norrköping de Suecia) y un día recordábamos cómo en esos países es valorada la experiencia. Mientras uno se sienta bien, la edad queda a un lado”, destacó.

Meneses cree que además de las ganas de ponerle dentro de la cancha, aporta experiencia al grupo.

“Somos un equipo de peones que cuando nos toca ponernos el overol lo hacemos y tratamos de hacerlo de la mejor manera, en lo personal creo que aporto experiencia, por lo que he vivido en el fútbol y con el hambre de ganar que uno siempre tiene”.