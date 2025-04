Churri y DJ Jeren dan detalles de la Seven Pro League, que combina fútbol con entretenimiento

JD Jeren y Churri son influencers y presidentes de la Seven League, el nuevo proyecto de fútbol que comenzará el 26 de abril. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El sábado 26 de abril dará inicio un nuevo proyecto, que mezclará el fútbol con el entretenimiento en Costa Rica.

Se trata de la Seven Pro League, una iniciativa diferente y nunca antes vista en Tiquicia y que al día de hoy genera mucha expectativa, por su formato y por los participantes que tendrá en la cancha. Es una especie de torneo similar a la Kings League, creada por Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, en enero del 2022.

La Seven Pro League está compuesta por 10 equipos, cada uno liderado por un presidente, que es un influencer, y por un capitán, que es una leyenda del fútbol costarricense.

LEA MÁS: Diego Zúñiga estuvo cerca de jugar con Saprissa, pero no lo hizo por esta increíble razón

El exjugador Hernán Medford es el presidente del torneo, que se jugará los fines de semana. En La Teja conversamos con Churri, influencer desampareño, y con el DJ Jeren Johnson, dos de los presidentes, quienes contaron detalles de lo que será este formato y, además, sus expectativas al participar en este proyecto.

Churri es el presidente del equipo llamado “Vibez F.C.”, que hace alusión a una frase que usa en sus redes sociales y que dice “vibra lo más importante”, y Jeren presidirá un cuadro llamado “Beatz United F.C.” Este torneo se podrá ver por el canal de YouTube de la Seven Pro League.

Los invitamos a que se sumen a este proyecto, por supuesto que habrá gente a la que no le guste de entrada, pero hay que darle la oportunidad, sé que les va a llamar la atención y ojalá podamos apoyar en este proyecto”. — Churri, influencer.

Pablo Gabas acompañará a Jeren Johnson como capitán del equipo "Beatz United F.C." Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Todo está listo para el inicio de la Seven Pro League

Innovador

- ¿Quién es Churri y qué tipo de contenido muestra en sus redes sociales?

Tengo tres formatos o tres nichos importantes, que son el fútbol, la comedia y el estilo de vida, y creo que por ahí es donde vamos a transmitir como un buen mensaje. Como enseñar a la gente que también pasan cosas buenas en redes sociales.

- ¿Y quién es Jeren Johnson?

Soy DJ, productor musical, en mi carrera ha estado el fútbol y en redes trato de mostrar mi estilo de vida, ligado a la música y al deporte.

LEA MÁS: Saprissa sorprende con una decisión que marcará su futuro por completo

- Churri, ¿qué es la Seven Pro League?

Es un torneo de fútbol siete, que se combinará con el entretenimiento. Yo creo que para todo el mundo es un hecho que ya el deporte y el entretenimiento se mezclaron por completo.

Desde el formato que se tomó como inspiración, que es lo que hace la Kings League, lo que pasó con Logan Paul y Mike Tyson, o sea, ya el entretenimiento y el deporte están unidos; es un torneo de fútbol siete que reúne figuras del medio y del fútbol, que conforman equipos.

Churri es un influencer desamparadeño, que enfoca su mensaje en las cosas positivas de la vida. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Jeren, ¿cómo te acercaste a la Seven Pro League?

Me contactaron en agosto o setiembre del año pasado, soy un fiebre para jugar fútbol y me encanta competir, me pareció una una bonita oportunidad para jugar y pasarla bien, también conocer gente nueva y crear un nuevo público.

Creo que le puedo aportar el colmillo. Yo jugué varios años con la Universidad de Costa Rica (UCR) y aprendí mucho, vamos a ver cómo combino lo que aprendí y armamos un buen equipo para ganar.

- Churri, ¿qué fue lo que le hizo click y lo motivó a participar en la Seven Pro League?

La principal razón es que soy mejenguero y que la gente pueda compartir esa pasión, que es un proyecto que aspira a mucho.

Alejandro Alpízar hace mancuerna con Churri, en su equipo "Vibez F.C.". Prensa SPL. (Prensa SPL. /Prensa SPL.)

- Churri, usted es saprissista y su capitán es Alejandro Alpízar, ¿cómo ha sido trabajar con el Matador?

Ya hemos conversado algo, sé que se le recuerda porque también estuvo en la Liga, pero eso no importa, lo que nos interesa es lo que podamos construir juntos y avanzar.

LEA MÁS: Día del Liguismo: Alajuelense juntará a muchas leyendas este sábado

- Y Jeren, ¿qué tal la relación con Pablo Gabas, el capitán de su equipo?

A Pablo lo conozco desde que jugaba en la UCR, es uno de mis amigos y en el evento de presentación de la liga me enteré de que iba a ser mi capitán. Fui a su despedida y ese día recuerdo que puse música en el estadio y tenemos una buena relación. Es una suerte que coincidamos en esto.

- Jeren, ¿por qué es importante que llegara la Seven Pro League a Costa Rica?

Es entretenimiento y es una buena vitrina para mostrar jugadores. Van a participar 10 equipos, jugarán todos contra todos y luego habrá una fase final, el torneo tiene una duración de 3 meses.