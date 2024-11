Diego Zúñiga estuvo cerca de jugar con Saprissa, pero no lo hizo por esta increíble razón

Diego Zúñiga, jugador de futsal estuvo a punto de fichar con Saprissa. José Cordero. (Jose_Cordero)

Diego Zúñiga, jugador de futsal está a punto de retirarse del deporte de sus amores y en una reciente entrevista recordó que fue buscado por Saprissa, pero no pudo firmar con los morados.

El viernes anterior, en el programa “A fondo con” de FUTV, el jugador del Sporting contó que cuando tenía 21 años participó en una prueba para jugar con el equipo que tenía la “S” en segunda división, llamado Saprissa de corazón, después de participar en el Mundial de Tailandia.

“Tenía de vecina a la hermana de Enrique Rivers (exjugador morado) y me llevó a una prueba, en la que estuve por 15 días y me querían ofrecer un contrato por un año y luego ver si me subían.

Diego Zúñiga: “Tuve una oportunidad de jugar con Saprissa en Segunda División, pero no me daba para vivir”.



“Pero lo que me ofrecieron no me alcanzaba, en ese momento jugaba con T Shirt Mundo, trabajaba para ellos y me regalaban algo por jugar, me puse a hacer cuentas, pero no tenía carro, debía trasladarme en bus y ayudar con los gastos de mi familia y los míos”, afirmó.

Zúñiga no ocultó que le hubiera gustado vestirse de morado y blanco.

“Cuando era chiquillo pensé que me hubiera gustado jugar en Saprissa, mi familia es supersaprissista, pero con eso no podría sobrevivir”, destacó.