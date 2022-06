Ciclista tica Milagro Mena correrá el Giro de Italia (Video)

La ciclista Milagro Mena viajó a Italia el viernes pasado para integrar el equipo Servetto-Makhymo-Beltrami TSA y participar en el Giro de Italia. Prensa CON.

La ciclista costarricense Milagro Mena regresa al equipo italiano Servetto-Makhymo-Beltrami TSA y correrá el Giro de Italia.

El Servetto es un equipo de ciclistas femenino de Italia de categoría UCI Women’s Team, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

Este equipo fue fundado en el 2013. Además, esta es la segunda vez que Mena correrá para un club fuera de Costa Rica, en el 2017 lo hizo en el SAS Macogep, equipo franco-canadiense.

“Había estado con el equipo y por la pandemia tuve que regresar de Italia sin poder hacer algún tipo de competencia. Ahora me escribieron de nuevo y desean que esté en el Giro de Italia”, aseguró la deportista.

La tica viajó el viernes anterior para incorporarse de lleno con el equipo.

Más objetivos

Mena, de 29 años, tiene como objetivos adicionales poder realizar todos los eventos posibles y contar con un calendario completo de competencias.

“Con el equipo no he hablado de eventos en específicos, pero que me llamen y me digan que quieren que corra el Giro me llenó de aliento y esperanza”, añadió.

29 años tiene Milagro.

Además, la orotinense tiene en su horizonte competir en el Mundial de Mountain Bike, ya que estará geográficamente muy cerca de la sede de dicha competencia. Ese evento será en Les Gets, Francia.

La ciclista también adelantó que sus sueños son enormes y se ve por mucho tiempo con un equipo profesional en Europa, así como también anhela decir presente en los Juegos Olímpicos de París representando a Costa Rica en Mountain Bike.