Disciplinada, ordenada y coqueta: Así es Noelia Vargas quien se prepara duro para París 2024

La marchista Noelia Vargas se considera una joven ordenada y que le gusta pasar tiempo con su familia. Instagram.

La marchista Noelia Vargas lleva un rumbo muy claro en su preparación hacia las Olimpiadas de París 2024.

Y la siguiente parada en ese camino es este sábado, cuando compita en el Campeonato Nacional Mayor de Atletismo, que se llevará a cabo en la pista Rafael Ángel Pérez de Hatillo.

La deportista, de 22 años, participará en los 20 kilómetros marcha, junto a la joven Camila Quesada, a las 6 de la mañana.

Esta es la segunda prueba de Vargas en menos de una semana, pues el 28 de mayo anterior estuvo en el Gran Premio Cantones de La Coruña, España.

Pero la cosa no termina ahí ya que la puriscaleña y hermana de la vallista Andrea Vargas tiene programadas otras tres competencias en lo que resta del 2022 (cuyos detalles no dio a conocer).

Además, en un plano más personal, Noelia se está preparando para hacer el examen del Colegio de Abogados y Abogadas que le permita colegiarse y así ejercer su profesión. Ella se graduó en diciembre del año pasado.

Noelia ya inició la preparación para las Olimpiadas de París 2024. Lilly Arce. (Lilly Arce)

- ¿Cuáles son las expectativas de Noelia para el 2022?

Estoy en el inicio del ciclo olímpico y estoy haciendo cambios para competir muy bien en París 2024. Es un proceso muy bien planificado, con muchos ajustes que me exigen mucha preparación, los 20 kilómetros es un evento fuerte.

- ¿En qué áreas está trabajando para mejorar de cara a futuras competencias y los Juegos Olímpicos?

Llevo el proceso para París 2024 desde agosto del 2021, son muchos los cambios para poder ser bien competitiva a nivel mundial, son varias etapas de proceso y entrenamiento que llevaré durante todo el ciclo olímpico.

Los cambios son en todo aspecto: físico, nutricional, logístico... Te puedo decir que hicimos cambios para llevar un proceso que lo podamos manejar por etapas y así obtener un buen resultado, he dejado algunas prioridades para enfocarme en mi trabajo a largo plazo con mi entrenadora, que es clave.

Vargas fue una de las invitadas al estreno del documental de las Leonas, el 21 de abril anterior. Instagram.

- ¿Está combinando el deporte con su carrera de abogada?

Llevo todo de la mano, estoy en preparación para presentar mi examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, mi prioridad siempre ha sido lo intelectual.

Segura de sí misma

Noelia es una muchacha segura de sí misma, proyecta fuerza y quienes la siguen en redes sociales ven en la atleta a una joven que le gusta compartir con su familia.

Se define como una persona organizada y, para ella, el verse bien es parte de lo que cuida a diario.

- ¿Cómo aprovecha el tiempo libre?

Me gusta estar con mi familia, cocinar, me encanta la comida vietnamita, todo lo que sea comida asiática y también tica. Me gusta cuidarme mucho, practico maquillaje, yo soy quien hago mi maquillaje, aprendo técnicas para elaborar bien mi maquillaje. Disfruto mucho el poco tiempo libre que tengo.

- Cuando viaja, ¿qué tipo de souvenirs busca?

Cuando viajo a competencias no soy de buscar souvenirs, pero cuando estoy de campamento en Estados Unidos y tengo el día libre busco maquillaje, porque es de calidad, no soy de comprar de más, organizo bien qué es lo que se necesita, no soy acumuladora o de comprar por hacerlo, siempre debe ser algo que sea necesario.

- ¿Organiza sus actividades en agenda de papel o utiliza la del teléfono?

Llevo dos agendas escritas en papel. Una es personal, en donde planifico el estudio y la vida familiar, la segunda es la deportiva, que va de la mano con mi entrenadora, así debo saber qué días hay reunión con ella o que días por, ejemplo, me citan para alguna reunión o entrevista, esa agenda es para planificar muy bien el tiempo.

Me gusta el orden y la buena planificación de lo que se hace, entonces así es como llevo todo.

La puriscaleña se graduó como abogada en diciembre del año pasado. Instagram.

- ¿Cómo se cuida Noelia?

El cuido del cabello y la piel es diario, lavo mucho mi piel, porque los entrenamientos son fuertes. El cabello puede sufrir mucho por el sudor y el cuidado dental también debe ser muy importante, la acidez puede afectar, entonces antes y después del entreno hay que cuidarse mucho e hidratarse bastante.

Me gusta cuidarme para sentirme bonita, plena, para evitar lastimar la piel, hasta nuestra autoestima está bien si buscamos estar hermosas. Me gusta mucho sacar mi descanso para cuidarme, cambiar la rutina también es descansar y todo eso debe ser un hábito seamos o no deportistas.