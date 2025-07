Claudia Poll necesitó atención sicológica por agresiones que habría sufrido de Francisco Rivas

La mejor nadadora de toda la historia de Costa Rica, Claudia Poll, señaló que necesitó atención sicológica antes todas las agresiones que supuestamente sufrió por parte de quien fue su entrenador, Francisco Rivas.

En 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, Claudia Poll ganó medalla de oro y su entrenador fue Rivas.

Claudia Poll asegura que necesitó atención sicológica por las agresiones que sufrió de Francisco Rivas. (JUNJI KUROKAWA/AP)

En el programa radial “Interferencia” de la Universidad de Costa Rica (UCR), Poll, además de otros dos exnadadores, Marcela Cuesta Jiménez y Manuel Rojas Giralt, denunciaron que habrían sufrido todo tipo de agresiones de parte de Rivas ya que fue entrenador de los 3.

A Interferencia de la UCR, Claudia le dijo: “Después de mucho trabajo personal y atención psicológica, entendí que yo fui la que me monté en la banqueta, que yo fui la que competí y que el éxito fue y es mío. No el de un cobarde que para sentirse importante y protagonista necesitaba robar importancia al mío”.

Claudia Poll ganó la medalla de oro olímpica en 1996.

Claudia, en el programa radial universitario leyó un documento en el cual aseguró: “Si no han caminado en nuestros zapatos, nadie sabe lo que hemos pasado, y eso va para cualquier otra persona que ha vivido cualquier tipo de agresión. Necesitamos empatía”.

La medallista de oro explicó que a ella y a varios nadadores de su generación los convencieron de que el único camino al éxito era por medio de sufrir agresiones.

“Cada vez que yo cuestionaba, la respuesta era agresión. Comentarios que minimizaban. Cuando yo ya hablé, me dijo que yo me veía oscura y lo que pensé fue: ‘No entiende que ya no más, que esos comentarios negativos no me impactan, más bien me empoderan”, dijo Claudia a Interferencia.

Foto de archivo cuando Francisco Rivas era entrenador de Claudia Poll. (MAYELA LOPEZ)

Incluso, en el momento más glorioso del deporte costarricense en toda su historia, cuando ganó el oro en los 200 metros estilo libre en los olímpicos de Atlanta, “lo primero que hizo cuando gané la medalla olímpica, y está en los medios de prensa, es decirme que qué fue ese tiempo que hice. Era minimizarme”, recordó Claudia.

Los tres nadadores denunciaron las agresiones que aparentemente sufrieron ante el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), el Comité Olímpico Nacional (CON) y la Federación Costarricense de Natación.