Otra nadadora tica sobre Franciso Rivas: “Trató de tocarme, pero inmediatamente lo rechacé”

Marcela Cuesta, una de las nadadoras que denunció por abuso a Francisco Rivas, describió parte de las situaciones que sufrió con el entrenador.

Francisco Rivas fue denunciado por Marcela Cuesta. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Ella habló en el programa Interferencia de radio Universidad, donde también denunciaron al entrenador, Claudia Poll y Manuel Rojas Giralt.

“Yo fui la apartada del grupo y esa fue la mayor agresión que se hizo contra mí. Cuando tenía muy pocos años, él de una u otra forma trató de tocarme, y yo inmediatamente lo rechacé. Nunca más lo volvió a hacer, pero me llevó a la agresión psicológica”, relató al programa.

Rivas, además, la amenazó con que si contaba algo, nadie le iba a creer y que la destruiría.

“El día que yo me retiré, me lo dijo muy claro: ‘Si usted abre la boca, yo la destruyo. Acuérdese que yo soy una gloria nacional y yo la destruyo’”, afirmó.

“Entonces se distanció de sus compañeras. “Él (Rivas) decidió separarnos. ‘Divide y vencerás’. En el caso de Claudia (Poll) duramos, no sé, 28 años sin hablarnos. Hasta que un día Manolo (Manuel Rojas) intercedió y nos quiso unir. Nos encontramos, me dio un abrazo y las dos lloramos. Es que las palabras sobraban entre nosotras, porque nunca tuvimos un problema, siempre fue él quien hizo el problema. Entonces, a raíz de eso, tomé la decisión de hablar”, dijo.

En diciembre del año pasado, Cuesta publicó en sus redes sociales las motivaciones por las cuales decidió romper el silencio.

Claudia Poll también denunció a Francisco Rivas. (Carlos Borbón/Carlos Borbón)

“Hoy, con la perspectiva que me da la distancia y la madurez, me doy cuenta de cuán atrapada estaba. Lo que viví no solo me marcó a mí, sino que dejó una lección que creo fundamental compartir. Es por eso que estoy aquí, escribiendo esto. Porque el silencio que me rodeó, permitió que el abuso siguiera ocurriendo y no quiero que esta historia se repita”, dice el Facebook.