Luis Ramírez, el nadador que dejó el fútbol por su pasión por las aguas abiertas

Luis Ramírez Morales, de 22 años, es un destacado nadador de aguas abiertas, quien decidió dejar el fútbol para dedicarse de lleno a un deporte que lo cautivó desde el primer momento en que descubrió que era una disciplina competitiva.

Ramírez formaba parte del equipo juvenil de Carmelita, cuando la pandemia de 2020 limitó sus posibilidades de continuar vinculado al fútbol. Durante ese período, un viaje familiar a playas del Coco (Ramírez es originario de Guayabo de Bagaces, pero vivía en Alajuela con una tía para facilitar su entrenamiento en fútbol) cambió su vida. Allí, observó por primera vez, a nadadores en el mar.

“Yo entrenaba con Carmelita, pero en un paseo con mi mamá a playas del Coco, quedé impactado por lo que hacían los nadadores. Le dije a mi mamá: ‘Algún día haré un triatlón y cumpliré su sueño’, porque ella es atleta y le encantan estos deportes”, recordó Ramírez.

Poco después de ese viaje, la pandemia provocó la suspensión de entrenamientos en las divisiones juveniles del fútbol. Aprovechando el tiempo, Ramírez contactó a una academia de triatlón y comenzó a entrenar. Pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en las aguas abiertas.

Su esfuerzo y dedicación no han pasado desapercibidos. En tan solo año y medio, desde que comenzó a practicar este deporte, Ramírez compitió en una prueba clasificatoria para el mundial de aguas abiertas, que se celebrará en Dubai. La competencia tuvo lugar en México, donde Ramírez aseguró uno de los diez cupos disponibles.

Ahora, su objetivo es representar a Costa Rica en este importante evento mundial, que se celebrará en diciembre, pero como el costo del viaje es elevado busca patrocinadores que le ayuden a cumplir su sueño.

“Soy triatleta, pero me enfoco en las aguas abiertas. Dividir los deportes es un reto; especialmente, porque en el mar hay factores que no se pueden controlar como en una piscina. No siempre tienes un punto de apoyo, las mareas y las medusas son algunos de los retos que hacen que este deporte sea aún más desafiante”, comentó Ramírez.

Para ayudar a Ramírez, puede contactarlo al WhatsApp 8490-7179.

“Ir a un mundial, donde solo van los mejores, es también una forma de ganar experiencia para seguir luchando por otros objetivos y metas que habrá en el futuro”.

Ramírez sueña con poner en alto el nombre de Costa Rica en Dubai, y mientras se prepara para la competencia más importante de su vida, busca apoyo para lograrlo. Cualquier colaboración será clave para que este joven deportista pueda seguir nadando hacia sus metas.