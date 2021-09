Medalla de oro de Sherman Guity inyecta a la Sele para enfrentar a México

Sherman Guity puede ser la inspiración que necesita la selección nacional para derrotar este domingo a México en la segunda jornada de la octogonal final de la Concacaf, rumbo a Qatar 2022.

Ojalá Sherman Guity inspire a los seleccionados para que se muerdan contra México.

El paratleta olímpico ganó ayer, de manera espectacular, la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos y además, para inflarnos más el pecho, volvió a romper el récord paralímpico con un registro 21 segundos y 43 centésimas. En la semifinal había marcado 21.85.

Sherman también ganó la medalla de plata en los 100 metros el lunes 30 de agosto.

La gesta de Guity está a la altura de la medalla olímpica de oro que obtuvo Claudia Poll en Atlanta 1996 en los 200 metros libres en natación y las dos de bronce de Sidney 2000, o la de plata de Silvia Poll en Seúl 1988, también en natación.

Además, llega en el momento justo, un día antes de que la Tricolor enfrente a México por la eliminatoria mundialista, una gesta que no pasó por alto para los seleccionados.

Ellos hicieron un video este sábado con palabras de admiración y de apoyo para el paratleta y recordaron que en el 2017 compartieron con él y que les dijo que sería el mejor atleta paralímpico, promesa que cumplió con creces.

En la conferencia de prensa de este sábado, La Teja le consultó directamente al lateral izquierdo Bryan Oviedo sobre si ese logro tan importante de Sherman puede servir de inspiración y motivación para los jugadores.

“Claro que es algo que tomamos en cuenta, todos estamos juntos tanto con Sherman como con cualquier otro atleta, eso nos une mucho. Somos un país”, dijo.

Al limonense le habían regalado una chema de la Sele, personalizada. Aquí con Rodolfo Villalobos y Bryan Ruiz.

También recordó aquella oportunidad del 2017 después de que Sherman tuvo el accidente, en la que los seleccionados pudieron conversar y compartir un ratico con el limonense.

“Fue una experiencia muy bonita, desde ese momento lo hemos reconocido y tiene todo nuestro apoyo. Es un tema que conversamos (sobre la medalla conseguida) entre el grupo”, aseguró el lateral zurdo.

En aquella oportunidad, Sherman fue invitado a una cena con la Tricolor y estaba que no se cambiaba por nadie y dijo lo siguiente: “Estoy muy contento de estar aquí, siento que lo que está pasando no está pasando, la verdad es que apuesto mi otro pie a que ustedes clasifican, yo tengo mucha fe en ustedes, siempre he creído en ustedes y estoy muy feliz de poder verlos”.

“Todos me decían que siga adelante y que no me achante, también me dijeron que yo los motivo a ellos”. aseguró Sherman hace cuatro años.

Esas palabras las dijo durante la eliminatoria pasada y en efecto, la Sele clasificó al mundial y Sherman no se achantó.

Después de la conferencia de este sábado y de la consulta de La Teja, fue que los jugadores hicieron el video felicitando al paratleta.

Costa Rica tendrá el duro compromiso con México este domingo a las 5 de la tarde.

Esta foto es de la eliminatoria pasada. La subió la Fedefutbol para recordar que ellos creyeron en Sherman.

“A esforzarse”

El entrenador de Sherman, Emanuel Chanto, cree que los logros de Sherman pueden motivar e inspirar a los seleccionados nacionales, pero eso sí, expresó que las cosas no llegan sin esfuerzo.

“Al final, lo que tenemos que ver es más allá de que hay una discapacidad o cualquier cosa que sea, es que somos un país con una población pequeña y seguir diciendo lo que hemos venido diciendo, que las cosas se logran con esfuerzo, con sacrificio”, expresó.

Dijo que ellos mismos han tenido que inspirarse muchas veces en historias de grandes atletas que se han superado y no ve por qué no pueda ocurrir con Sherman y los seleccionados.

“Se trata de poder decir, ‘esta historia me motiva, es positiva, me da la energía, me impulsa a querer ser un buen deportista y una buena persona’”, comentó Chanto.

Puso como ejemplo a Nery Brenes, en quien muchos atletas ticos, como Sherman, se han inspirado para incursionar en el deporte.

“Lo que ocurre es que muchos dicen, si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Claro, hay que esforzarse, hay que tener calidad y no todos lo conseguirán, pero siempre debe haber un esfuerzo para llegar al punto máximo”, añadió Chanto.

Le pedimos a Emanuel que le mandara un mensaje a todos los seleccionados de cara al duro encuentro de este domingo ante los aztecas.

Con razón rompió el récord, la ventaja que sacó el limonense fue considerable.

“Como entrenador, el único mensaje que les puedo dar es que se esfuercen al máximo, todos tienen sus habilidades. Dentro de una cancha o de una pista, todos somos iguales”.

“Al final no es tanto el talento, es la cohesión de equipo y cómo logren adaptarse a lo que el técnico les dice, es más que todo trabajar el equipo”, añadió Chanto.