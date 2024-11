Claudio Vivas dijo la última cosa que la afición quería escucharle sobre Costa Rica

Claudio Vivas asegura que su rendimiento le da para seguir en la Selección de Costa Rica aunque no haya avanzado de fase. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Claudio Vivas, entrenador interino de la Selección de Costa Rica, dijo tras la eliminación ante Panamá por la Liga de Naciones de la Concacaf, la última cosa que la afición quiere escuchar de él hoy por hoy: que le gustaría mantenerse en el puesto.

El entrenador argentino fue muy sincero al manifestar por qué quiere seguir en un banquillo en el que muy pocos quieren verlo. Este miércoles se conocería su futuro luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Vivas asegura que a su cargo, la Sele creció en diversos aspectos y que sí le dan el chance de seguir, se siente muy optimista del crecimiento, a pesar que esa decisión no está en sus manos. Su contrato con la Federación acaba el 31 de diciembre.

“Si sigo o no sigo, la verdad es que no depende de mí. Yo quisiera seguir con este grupo de jugadores, pero nuestro objetivo era jugar con los cuatro mejores y en resultado no lo pudimos lograr. Logramos una identidad, evidentemente el fútbol costarricense tiene mucho futuro. Les recuerdo que este equipo perdió solamente tres partidos y hoy sometimos a un rival en casa imbatible”, comentó.

El técnico asegura que se queda “con una bronca enorme” por lo que pudo pasar pero no fue.

“Tendría que felicitarlos uno por uno, acá lo más importante es el rendimiento que dio el equipo. Me quedo con una bronca enorme sinceramente, porque pienso que podíamos haber pasado. Con el haber podido no ganamos nada, pasó Panamá y nosotros tendremos que ir a jugar el repechaje”.

A pesar que Vivas ganó solo dos de los seis partidos que disputó en Liga de Naciones, él asegura tener los méritos para seguir en su puesto.

“Yo creo que sí, habría que ver quiénes son los que deciden, yo he puesto un equipo funcionando en cancha. Perdimos el otro día en casa y eso nos deja fuera de la eliminatoria, pero yo creo que no me corresponde responder esas preguntas. Quedará a criterio de las autoridades, si es conveniente o no, y nada más, yo no puedo decir más nada”, explicó.